افزایش 40 درصدی نرخ محصولات سالم در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، همایون دارابی معاون برنامه ریزی، اشتغال و توسعه تشکل های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ظهر امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید اقدامات این سازمان در تولید محصول سالم چیست، اظهار داشت: در سال 1346 قانون گذار دولت را مکلف کرده بود که محصولات کشاورزی باید عاری از باقیمانده سموم و آلاینده های سنگین باشد به طوری که شهرداری از عرضه محصولات غیر سالم جلوگیری به عمل آورد، نیروی انتظامی با شهرداری در این زمینه همکاری کند و بهداری نیز میزان سموم را در محصولات کشاورزی اندازه گیری کند اما به دلیل اینکه تنها حلقه آخر این پروسه یعنی عرضه محصول در بازار مورد توجه قرار گرفت این قانون اجرایی نشد.

وی اضافه کرد: این موضوع در قانون برنامه پنجم مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و تکالیفی از سوی شورای عالی سلامت تعیین شد مبنی بر اینکه کنترل محصول قبل از تولید ، حین تولید ، بعد از تولید ( زمان ارائه به بازار) انجام شود.



دارابی با بیان اینکه این قانون قرار بود در مدت زمان پنجساله اجرا شود که متاسفانه بنا به دلایلی در سال اول اجرا نشد، گفت: در سال دوم برای انجام این قانون مکانیزم تشویقی در نظر گرفته شد، ضمن اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری نیز مکلف شد تا محصولاتی را که مورد تایید آزمایشگاههای گیاه پزشکی بوده اند و گواهی سلامت دریافت کرده اند را در حدود 30 تا 40 درصد بالاتر از سایر محصولات قیمت گذاری کنند.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه در زمینه تولید محصول سالم باید مجموعه اقدامات دستگاههای مختلف مورد توجه قرار گیرد، گفت: به عنوان مثال، سازمان حفظ نباتات طرح پایش واردات ، تولید و عرضه سم را برای تولید محصول سالم در دستور کار دارد به طوری که اجازه ورود سموم قاچاق و یا تاریخ مصرف گذشته داده نمی شود.

این مقام مسئول " اعمال ضوابط تولید ، واردات و فروش کود ، راه اندازی سامانه عرضه نهاده ها و لزوم نسخه نویسی برای اخذ کود" را از جمله اقدامات موثر برای تولید محصول سالم به شمار آورد و افزود: دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم 35 درصد افزایش تولید کودهای زیستی و 25 درصد انجام مبارزه با آفات و بیماریها به روش بیولوژیک را برای تولید محصولات سالم انجام دهد. به گفته وی، بیشترین مشکل موجود در زمینه محصولات تازه خوری است.