زنجان ظرفیتهای خوبی در زمینه ورزش قایقرانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان در مجمع انتخابات هیئت قایقرانی استان زنجان با اشاره به حضور یک ملیپوش زنجانی در رقابتهای المپیک 2012 لندن، اظهار کرد: حضور این ملیپوش زنجانی به نمایندگی از ایران اسلامی در رقابتهای المپیک نشان از برنامهریزیهای دقیق در هیئت استان و همچنین حمایتهای ادارهکل ورزش و جوانان در راستای حمایت از این قهرمانان بوده که امیدواریم این موفقیتها در سایه تعامل و همکاری همه اعضای هیئت، تداوم داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتی که استان زنجان در رشته قایقرانی دارد، انتظار داریم بتواند سهمیه لازم را برای بازیهای آسیایی 2014 کرهجنوبی کسب کند.
اسبقیان با بیان اینکه زنجان از ظرفیت بالایی در حوزه ورزش برخوردار است، ادامه داد: استان زنجان از همان ابتدا نیز وزنه سنگینی در امر ورزش بوده است که در همین راستا میتوان به درخشش ورزشکاران این استان در رشته قایقرانی نیز اشاره کرد، به همین خاطر معتقدیم زنجان حرفهای زیادی برای گفتن در رشته قایقرانی دارد.
سرپرست فدراسیون قایقرانی با اشاره به اینکه باید به طور شبانهروز در راستای توسعه ورزش کشور گام برداریم، گفت: بدون شک، تلاش در عرصه ورزش باعث ریشهکن شدن بزهکاری در جامعه خواهد شد.
اسبقیان با تأکید بر اینکه توسعه ورزش یکی از اهداف مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در این راستا تأکید فراوانی بر توسعه ورزش همگانی دارند.
در این جلسه علیرضا سیفزاده و محمدحسین فغفوری به عنوان دو کاندید تصدی ریاست هیئت قایقرانی استان بودند که بعد از برگزاری انتخابات، محمدحسین فغفوری با کسب 13 رأی برای 4 سال آینده به عنوان رییس هیئت قایقرانی استان زنجان انتخاب شد.
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