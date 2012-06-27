به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران در جلسه امروز هیات دولت، سال 1360 را در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال سالی مهم و ویژه عنوان کرد و گفت : سال 1360 مملو از حوادث تاریخ ساز و سرنوشت ساز بود که وجوه تلخ و شیرین بسیاری داشت.

رییس جمهور تلخ ترین حادثه این سال را انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دانست و افزود:‌ حداقل در طول تاریخ سیاسی 300 ساله اخیر کشورمان سابقه نداشته است که در یک روز و در اثر یک حادثه تقریباً بدنه اصلی حکومت شامل جمعی از وزراء، مسئولان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس از دست بروند.

احمدی نژاد اظهار داشت: در حادثه هفتم تیر،‌ شهادت شهید بهشتی به عنوان مدیریت فکری، اجرایی و میدانی انقلاب اسلامی از همه برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی سنگین تر بود، چرا که ایشان تئوری انقلاب را تبیین، ‌تدوین و در عرصه اجرایی جاری می کرد و در آن زمان نظام افرادی در طراز ایشان کمتر داشت.

وی در تشریح دیدگاه های والا و بلندنظرانه شهید بهشتی به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: در مذاکرات آن مجلس، آنجا که بحث به استثناء کردن برخی موارد در صدور مجوز شکنجه برای اقرار گرفتن می رسد، شهید بهشتی تصریح می کند، که حتی اگر 10 مسئول ارشد کشور گروگان گرفته شده و یا اسیر شوند، فساد آن کمتر از این است که به یک متهم سیلی زده شود چرا که این سیلی زدن گشودن راه اقدامات ناصواب دیگر است.

رییس جمهور اضافه کرد: شهید بهشتی در این بخش از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی تاکید می کند، این ما مسئولان جمهوری اسلامی هستیم که باید فدای انقلاب، اسلام و ارزشها شویم و قانون باید برای صیانت از آرمانها و ارزشها تدوین شود، نه برای صیانت از مسئولان.

احمدی نژاد با اشاره به این جمله حضرت امام خمینی (ره) درباره شهید بهشتی که "شهید بهشتی یک ملت بود برای ملت ایران" گفت: اگر ایشان فرصت می یافت تا دیدگاه های خود را در عرصه اجرایی عملیاتی کند، یقیناً وضع به گونه ای دیگر پیش می رفت؛ نظیر تعبیری که حضرت امام راحل درباره ایشان فرمودند، در قرآن درباره حضرت ابراهیم به کار برده شده است.

رییس جمهور افزود: در عرصه اقتصاد، دیدگاه های شهید بهشتی یکی از بهترین، دقیق ترین و عمیق ترین دیدگاه هاست. ایشان تاکید داشتند که بیت المال باید به طور مساوی بین همگان تقسیم شود و در همان سال 1359 معتقد بودند که زمان اجرای این کار در حال گذشتن است.

احمدی نژاد اظهار داشت: دشمن با شناخت کافی از شهید بهشتی، عملیات ترور ایشان را طراحی کرد و اگر چه در سال 60 ترورهای زیادی در کشور اتفاق افتاد، اما حادثه هفتم تیر به جهت اینکه شاخص و تعیین کننده مرز بین اسلام ناب و دیگر ایده ها بود، یک درخشندگی و تفاوت اساسی با دیگر وقایع سال های پس از انقلاب اسلامی دارد.

رییس جمهور تصریح کرد: امروز همچنان در عرصه مدیریت کشور شدیداً به اندیشه های رفیع شهید بهشتی نیازمندیم و خوب است همه مسئولان در جمهوری اسلامی دیدگاه ها و عملکرد ایشان را در همان مدت کوتاه مسئولیت های وی مرور کرده و الگوی خود قرار دهند.

احمدی نژاد به بخش دیگری از مواضع شهید بهشتی در جلسات تدوین قانون اساسی اشاره و خاطرنشان کرد: هنگامی که بحث بین اولویت بخشی به استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی با آزادی پیش می آید، ایشان بحث بسیار زیبایی دارند و عنوان می کنند که اگر عدالت و آزادی نباشد، استقلال نیز برقرار نمی شود چرا که استقلال ضامن عدالت و آزادی است و اگر آزادی نباشد توده های مردم پشتیبان استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی نخواهند بود.

رییس جمهور ادامه داد: در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی که کمتر کسی سابقه کار اجرایی داشت، این شهید بهشتی بود که نظم را برقرار کرده و امور را ساماندهی می کرد و در آن شرایط توانست در مجلسی که همه افراد آن عالم و دانشمند بودند و تفاوت نظرهای زیادی بین آنها وجود داشت، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کند که امروز باید آن را بر بام دنیا گذاشته و به آن افتخار کنیم.

احمدی نژاد با مترقی، انسانی و انقلابی توصیف کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت: در جلسات تدوین این قانون گاه بر سر یک کلمه چندین ساعت بحث های خیلی جدی بین عالمان و دانشمندان عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در می گرفت.

رییس جمهور به انتصاب شهید بهشتی به عنوان رییس دیوان عالی قضایی بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در همان مدت یک سال و نیم ریاست ایشان در دستگاه قضایی کشور یک آرامش و اطمینان خاطری به دستگاه قضایی کشور در ساحت عمومی جامعه به وجود آمد و نظمی بسیار زیبا برقرار شد و اینها همه ناشی از آن بود که شهید بهشتی فردی زلال، پاک و سمبل اخلاق بود که ذره ای خدشه در شخصیت وی وجود نداشت و هر کس که با او ملاقات می کرد اطمینان خاطر و آرامش پیدا می کرد.

احمدی نژاد به این جمله شهید بهشتی که فرموده بود؛ "باید جاذبه در حد اعلاء و دافعه در حد ضرورت باشد" اشاره کرد و اظهار داشت: اینها واقعاً جملات بهشتی هستند و همین خصوصیات باعث شد تا تیرهای زهرآگین نفاق، ریا و خودخواهی بدخواهان و دشمنان، شهید بهشتی و یارانش را تکه تکه کرده و بسوزاند و ملت را از وجود ایشان محروم نماید.

رییس جمهور تصریح کرد: امروز راه روشن است و عاقبت بخیری در گرو خدمتگزاری است و هر که مرام خدمتگزاری را با هر چیز دیگری عوض کند به خدا، به خدا و به خدا ضرر کرده است.

احمدی نژاد با اشاره به قدرت مواد منفجره ای که در ساختمان حزب جمهوری اسلامی کار گذاشته شده بود و این ساختمان بتنی را کاملا ویران کرد، خاطرنشان ساخت: شدت و قدرت این بمب متناسب با شدت کینه ای بود که بدخواهان از شهید بهشتی داشتند. همه باید خود را فدای استقلال، آزادی و عدالت کنیم و هر قدر خالصانه تر در این مسیر حرکت کنیم، نزد مردم عزیز تر خواهیم بود و امیدوارم راه و منش شهید بهشتی و یارانش همواره چراغ راه خدمتگزاران در بخش های مختلف نظام جمهوری اسلامی باشد.