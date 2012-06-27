اخبار کوتاه ورزشی استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد ماده هفت تبصره دو آیئن نامه هئیت های ورزشی استانها به منظور انتخاب رئیس هئیت، ثبت نام احراز پست ریاست هئیت های ورزشی اسکیت ، شنا ، ورزش های نابینان استان هرمزگان برگزار می شود.

شرایط ثبت نام در این انتخابات دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم، آشنایی با رشته ورزشی، عدم سوء پیشینه، حداقل ۳۰ سال سن و قامت دائم در استان هرمزگان است که از تاریخ انتشار این خبر به مدت یک هفته علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به واحد نظارت اداره کل ورزش و جوانان مراجعه کنند.

برگزاری مسابقات بدمینتون نونهالان هرمزگان

مسابقات بدمینتون رده سنی نونهالان قهرمانی استان هرمزگان در سالن ورزشی تختی شهرستان رودان با حضور تیمهای شهرستانهای میناب ، بندر لنگه ، حاجی آباد و رودان برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۱۸ ورزشکار و انجام ۶۱ بازی به صورت گروهی انجام شد و در پایان امیر پاک نژاد از رودان به مقام اول ، امیر حسین زارعی از میناب به مقام دوم و محمد انصاری و عیسی بهرامی به عنوان سوم دست یافتند.

اعضای تیم منتخب تنیس روی میز بانوان هرمزگان مشخص شدند

در رقابتهای گزینشی تیم منتخب جوانان هرمزگان که در خانه پینگ پنگ بندرعباس برگزار شد المیرا سرداری به مقام قهرمانی رسید.

فاطمه نوردی از بندرعباس و کیمیا رضایی از بندر خمیر نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم منتخب پینگ پنگ استان هرمزگان در مسابقات دسته برتر آزاد جوانان کشور که پایان شهریور در اصفهان برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

قهرمانان پیکارهای تکواندوی بسیج استان هرمزگان معرفی شدند

این رقابت ها با شرکت 45 تکواندوکار در دو رده سنی در خانه تکواندوی بندرعباس برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان محمد امین سازوار ، علی پیشدار و جلال حسن پور بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستادند.

در رده سنی جوانان و بزرگسالان نیز مجید صاحب دار بلوچ ، مجتبی کناری زاده ، معین سالاری ، مهران حق گو و علی روزبهانی به نشان طلا دست یافتند.

تیم منتخب کاراته بسیج استان هرمزگان 28 تیر ماه به مسابقات قهرمانی بسیج کشور در زنجان اعزام می شود.