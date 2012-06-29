تخصیص 78 درصد اعتبارات مازندران در سال 90/ اجرای 38 پروژه مهر ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات مازندران در سال گذشته 977 هزار میلیون ریال بوده است، که از این رقم بالغ بر 564 هزار میلیون ریال معادل 78 درصد تخصیص یافته است.

طاهایی ادامه داد: بخش های مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری، حمل و نقل، منابع آب، فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری با مجموع اعتباری بالغ بر 410 هزار میلیون ریال، از بیشترین فصول اعتباری در سال 90 برخوردار بوده اند.

استاندار اشاره کرد: مازندران بیشترین بودجه عمرانی را در بودجه سال 90، از دولت دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه صدها پروژه مهم در قالب اعتبارات ملی و استانی برای توسعه ی مازندران در دولت نهم و دهم، پیش بینی شده است، گفت: در سال 90، چهار هزار و 700 پروژه مختلف در استان داشته ایم که پیگیری مربوط به اتمام آنها تا 31 تیرماه، پایان سال بودجه ای با قوت ادامه دارد.

طاهایی، مجموع پروژه های مهر ماندگار در کشور را 900 پروژه عنوان کرد و افزود: سهم مازندران از این طرح، 38 پروژه بوده که با توجه به اعتباراتی که دولت به این مهم اختصاص داده است تا پایان فعالیت دولت دهم به انجام خواهد رسید.

وی از پیگیری تعدادی از کلیدی ترین پروژه های سفر رئیس جمهور به مازندران در قالب طرح مهر ماندگار در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از مهم ترین این پروژه ها باید به اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری سد گلورد اشاره داشت که موجب توسعه ی کشت 15 هزار هکتار از مزارع حاشیه خود خواهد شد.

طاهایی از آبرسانی به شهرهای پرجمعیت، توریستی و اقتصادی گروه الف به عنوان دیگر پروژه مهم این طرح یاد کرد و ابراز کردک تکمیل و افتتاح این پروژه نیازمند اعتباری بالغ بر هزار و 100 میلیارد تومان است.

استاندار مازندران، از پروژه آزاد راه تهران شمال به عنوان یک پروژه ملی استانی بسیار مهم نام برد و بیان داشت: قطعه مرزن آباد چالوس که دولت برای ادامه عملیات اجرایی آن، 800 هزار سهام در اختیار بنیاد جانبازان قرار داده است، در سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: برای قطعه یاد شده و قطعه تهران شهرستانک تا کنون افزون بر سه هزار میلیارد تومان هزینه شده و براساس برآورد کارشناسان، قطعه دو و سه نیازمند اعتباری بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است.

طاهایی، اصلاح هندسی بزرگراه هراز را از برنامه های مهم و محوری دولت در بخش راه دانست و گفت: دولت هزار میلیارد ریال سهام برای ادامه کار این پروژه ی بزرگ اختصاص داده است.

استاندار مازندران عنوان داشت: اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری بیمارستان های شهرهای چالوس، آمل، ساری، قائم شهر، تنکابن، عباس آباد و چالوس، گازرسانی به روستاها و شهرهای تازه تاسیس استان، بهره برداری از نیروگاه هزار مگاواتی برق آبی سیاه بیشه، توسعه ناوگان جمل و نقل روستایی، اتمام کمربندی ساری، پروژه فاز یک فاضلاب ساری و بابل، اصلاح هندسی بزرگراه هراز، تقویت اعتبارات محور گدوک سوادکوه، اتمام عملیات محور زاغمرز رستمکلا، کمربندی نوشهر چالوس، موضوع سد هراز و محور بابلسر بهنمیر از دیگر پروژه های مهم استان است که با تلاش در حال پیگیری است.

طاهایی افزود: توسعه محصولات باغی، تولید علوفه و تقویت دامپروری و صنعت طیور که مازندران، قطب تولید آن در کشور به شمار می آید، از جمله ی دیگر موضوعات محوری استان است.

وی با بیان اینکه برای توسعه صنعت در مازندران، اراده دولت بر شکل گیری صنایع پاک و هماهنگ با طبیعت استان می باشد، از برطرف شدن ملاحظات زیست محیطی پالایشگاه بهشهر و کک سازی سواد کوه خبر داد.

طاهایی با اشاره به اینکه بودجه سال 91 کشور که در راستای برنامه پنجم توسعه تهیه شده، یک بودجه عملیاتی بوده که بر اساس نیازها و افق توسعه تدوین شده است، تصریح کرد: توسعه واحدهای صنعتی که بالای هفت مگاوات برق مصرف می کنند نیز از برنامه های مهم و محوری استان است.