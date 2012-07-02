رفع کمبودهای فردیس کرج در دستور کار قرار دارد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کمبودهای منطقه فردیس کرج و ضرورت رسیدگی و رفع آن با بیان اینکه "فردیس" از مناطق پرجمعیت و مهم کرج است، اظهار داشت: اهمیت رسیدگی به کمبودهای این منطقه از مهمترین برنامه هایی است که نمایندگان کرج در کنار مسئولان شهری نسبت به رفع آنها توجه ای ویژه دارند.

وی گفت: به همین منظور دیداری به اتفاق دیگر نماینده کرج و مسئولان شهری از این منطقه به عمل آمد و طی دیدار با امام جمعه و مسئولان این شهر، مشکلات این منطقه بررسی شد.



اکبریان با اشاره به حضور معتمدان فردیس در این جلسه ادامه داد: مشکلات متعددی از جمله نبود متولی ورزش، عدم ساخت ورزشگاه 50 هزار نفری، عدم توجه به جمع آوری آب های سطحی، نیاز به احداث ترمینال مسافر بری، احداث مراکز تجاری، راه اندازی دانشگاه، نبود پارک بانوان و تعویض لوله های آب آشامیدنی به عنوان مهمترین کمبودهای این شهر از سوی معتمدان فردیس ارائه شد.



اکبریان در خصوص نتیجه این دیدار گفت: احداث بیمارستان، کلانتری، پایانه مسافربری، افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای ارتش تا پایان سال جاری، جمع آوری آبهای سطحی و ... در این جلسه به تصویب رسید.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اتحاد بین مسئولان را برای رفع معضلات سازنده دانست و گفت: حفظ این اتحاد در سایه فرمایشات و منویات رهبری ضروری است.



اکبریان با بیان اینکه استان البرز شش هزار و 500 شهید تقدیم انقلاب کرده، زندگی در بالاترین سطح رفاهی را حق مردم این استان برشمرد.