قهرمانی اسپانیا با پیروزی پرگل برابر ایتالیا/ ماتادورها رکورددار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فینال چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های اروپا از ساعت 23:15 روز یکشنبه در ورزشگاه المپیک شهر کی یف بین تیم های ملی ایتالیا و اسپانیا آغاز شد که در پایان شاگردان دل بوسکه برابر حریف خود به پیروزی 4 بر صفر رسیدند.

در این دیدار که به قضاوت پدر پرونکا از پرتغال برگزار شد، ماتادورها بازی را هجومی آغاز کردند و حملات پرتعدادی را روی دروازه ایتالیا پی ریزی کردند و خیلی زود هم به گل برتری دست پیدا کردند. در دقیقه 14 این دیدار "داوید سیلوا" با ضربه سر دروازه ایتالیا را باز کرد.

در ادامه این ایتالیا بود که چند حمله روی دروازه حریف پی ریزی کرد و چند ضربه کرنر نیز روی دروازه اسپانیا ارسال کرد اما مدافعان اسپانیا اجازه باز شدن دروازه شان را ندادند و در شرایطی که ایتالیا تیم برتر دقایق پایانی نیمه اول بود اما این "جوردی آلبا" بود که در دقیقه 41 گل دوم اسپانیا را روی پاس زیبای ژاوی به ثمر رساند تا نیمه اول 2 بر صفر به سود ماتادورها به پایان برسد.

در نیمه دوم انتظار می رفت شاگردان پراندلی برای جبران دو گل خورده بازی هجومی را در دستور کارشان قرار دهند و دروازه اسپانیا را مورد آماج حملات خود قرار دهند اما ایتالیا در این دیدار نشانی از ایتالیا دیدار برابر آلمان در مرحله نیمه نهایی نداشت.

در شرایطی که دقایق پایانی این دیدار کم رمق دنبال می شد بازهم این اسپانیا بود که در دقیقه 84 توسط تورس به گل سوم دست پیدا کرد و در دقیقه 88 هم خوان ماتا گل چهارم را وارد دروازه مردان سرزمین چکمه کرد تا اسپانیا به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند و سومین قهرمانی اش در جام ملت های اروپا را جشن بگیرد.