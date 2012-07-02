494 طرح اشتغالزایی مددجویان بویراحمدی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، زریر انصاری صبح دوشنبه در کارگروه اشتغال این نهاد حمایتی افزود: برای اجرای این طرحها 14 میلیارد و820 میلون ریال از محل اعتبارات صندوق کمیته امداد وتسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین شاخصه های اجرای طرح های اشتغالزایی، برگزاری کلاسهای آموزش قبل و بعد از اجرای طرحها است.

انصاری عنوان کرد: این طرح ها با نظارت کارشناسان این نهاد با دقت اجرا و سپس مراحل پیشرفت آنها با راهنمایهای کارشناسان و عوامل اجرایی دراین نهاد پیگیری می شود.

وی یادآور شد: یک هزار و 232 مددجو در سال گذشته در کلاسهای آموزشی مشاغل خانگی شامل رشته های دامپروری، زنبورداری، پرورش گل و گیاه، صنایع دستی، پرورش مرغ بومی، حسابداری و عمران این شهرستان شرکت کردند.

انصاری اظهار داشت: توسعه طرحهای خودکفایی و خود اشتغالی، توانمند سازی خانواده های تحت حمایت و معرفی مددجویان بیکار برای اجرای طرحهای اشتغالزایی و واگذاری تسهیلات به آنها در اولویت کاری این نهاد حمایتی قرار دارد.

وی یادآور شد: بیش از 9هزارو 500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان بویراحمد هستند.