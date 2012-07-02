انتقاد احمد سمیعی از شیوه پذیرش دانشجو در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و هیأت علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی آن صبح امروز دوشنبه 12 تیر با معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و حدود 100 تن از مؤلفان کتاب‌های درسی در محل این فرهنگستان دیدار کردند.

در این نشست چهره‌هایی چون احمد سمیعی گیلانی، هوشنگ مرادی کرمانی، علی‌اشرف صادقی، سلیم نیساری، حسین معصومی همدانی و محمود عابدی حضور داشتند.

احمد سمیعی گیلانی ویراستار پیشکسوت و مولف کتاب‌های درسی در بیش از دو دهه بعد از انقلاب در یک سخنرانی با عنوان «نقش اساسی معلم؛ تلقین معلومات یا ترغیب به تفکر» گفت: معلومات در کار علمی لازم است اما کافی نیست. در کار علمی باید به تفکر عادت کرد و تفکر هم مبدا می‌خواهد که این مبدا هم علم روز است.

وی افزود: در آموزش و پرورش اصل آن است که معلم بتواند متعلم را به تفکر وادارد و به این منظور تنها تلقین معلومات به او کافی نیست. کافی نیست یک معلم ادبیات فقط سال تولد و وفات یک شاعر و اسامی کتاب‌ها و معلم‌های او را بداند و به دانش‌آموز بیاموزاند. هنر او این است که تاثیر و تاثر این شاعر و معنای اصلی و ضمنی اشعار او را بنمایاند.

این استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی همچنین از شیوه پذیرش دانشجو در ایران انتقاد کرد و گفت: پرسش‌هایی که برای تعیین صلاحیت ورود داوطلب به دانشگاه از او پرسیده می‌شود، تنها معلومات سنج است و وسیله سنجش دقت و عمق انضباط فکری متعلم نیست.

سمیعی به تجربه کشور ترکیه هم در این زمینه پرداخت و گفت: در این کشور هم پذیرش داوطلب ورود به دانشگاه بر اساس هوش است که به نظر من ان هم مناسب نیست چون هوش با قدرت تفکر فاصله زیادی دارد.

این ویراستار پیشکسوت همچنین بر لزوم به روز کردن اطلاعات و دانش معلمان تاکید کرد و یادآور شد: معلم جزم‌اندیش طبعاً به متعلم، مجال رشد نخواهد داد.

وی که عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، همچنین از گرته‌برداری نعل به نعل از کشورهای غربی در زمینه توسعه و پیشرفت انتقاد کرد و گفت: کافی نیست فقط به ظواهر پیشرفت کشورهای غربی نظر کنیم باید بدانیم آنها با چه لوازمی راه پیشرفت خودشان را گشوده‌اند و اگر به این شیوه‌ها مطلع شدیم، ما هم می‌توانیم توسعه خودمان را داشته باشیم.