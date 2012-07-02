انقلاب فرهنگی در مسیر تولید ملی در خراسان رضوی اجرا می شود

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انقلابی فرهنگی در مسیر تولید ملی توسط تبلیغات اسلامی در این استان نهادینه می شود ادامه داد: در سال تولید ملی فعالیت های مختلفی در تبلیغات اسلامی پیگیری می شود که برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه روحانیون و مبلغان در زمینه پیشگیری قاچاق کالا و ارز و برگزاری گفتمان دینی در حوزه دانشگاه و مدارس با موضوع شعار سال بخشی از این فعالیت ها است.

حمایت از پایان نامه های مرتبط با شعار تولید ملی

ابراهیمی تصریح کرد: برگزاری نشست های تخصصی برای بانوان با عنوان "نقش بانوان در حمایت از تولیدات ملی و مصرف کالاهای ایرانی"، تبلیغات محیطی در هیئات مذهبی، مساجد و حسینیه ها در قالب های مختلف، حمایت از پایان نامه های مرتبط با شعار سال و اجرای طرح های پژوهشی مانند بایستگی ها و نابایستگی فرهنگی در تولید ملی بخش دیگری از فعالیت های مختلفی است که در تبلیغات اسلامی پیگیری می شود.

کارشناس آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: برگزاری مسابقات داستان نویسی و مسابقات هنری با موضوع نقش فرهنگ زدایی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برگزاری دوره های آموزشی ویژه اصناف در جهت پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تدوین سرفصل های آموزشی جهت ارائه در دوره های مختلف آموزشی توسط اساتید از دیگر فعالیت های مختلفی است که در تبلیغات اسلامی پیگیری می شود.

توجه دستگاه های فرهنگی به پدیده قاچاق کالا و ارز

وی سپس با اشاره به ضرورت اهتمام دستگاه های فرهنگی بر اجرای فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقام معظم رهبری، تصریح کرد: همزمان با 12 تیرماه در دهمین سالگرد صدور فرمان مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مقام معظم رهبری ضروری است دستگاه های مرتبط اهتمام لازم را جهت اجرای فرمان رهبر انقلاب داشته باشند.

ابراهیمی با بیان مطلب فوق افزود: مناسبت دارد که در سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی صدور فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده دوباره بازخوانی مجدد شود و کار ویژه و اطلاع رسانی شایسته ای انجام پذیرد.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در 12 تیرماه نسبت به پدیده شوم قاچاق کالا و ارز فرمانی را صادر کردند و در بخشی از آن فرمان آمده است که "گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد.

لزوم حمایت دستگاه های فرهنگی از تولید ملی

وی ادامه داد: بر همه ی دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در مبارزه قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی ایفا کنند.

گفتنی است، به مناسبت دهمین سالگرد صدور فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تبلیغات اسلامی استان اطلاع رسانی مناسبی در قالب تابلو و بنرهای تبلیغاتی به مراکز و نهادهای مرتبط با این اداره را انجام داده است.