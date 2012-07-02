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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

از آغاز برداشت گندم؛

240 میلیارد ریال به گندمکاران استان اردبیل پرداخت شد

240 میلیارد ریال به گندمکاران استان اردبیل پرداخت شد

نیر – خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: از محل خرید گندم مازاد کشاورزان بالغ بر 240 میلیارد ریال به کندمکاران این استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی خرید تضمینی گندم شهرستان نیر اضافه کرد: این رقم از آغاز برداشت گندم تاکنون به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون از کشاورزان منطقه 95 هزار تن گندم خریداری شده است، افزود: برداشت گندم از دهه دوم خردادماه در مناطق گرمسیر و شهرستانهای استان اردبیل از جمله پارس‌آباد، گرمی، بیله سوار و مشگین شهر آغاز شده است.
 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به خرید تضمینی گندم به نرخ مصوب دولتی 420 تومان تصریح کرد: بهای گندم خریداری شده ظرف 24 ساعت به حساب کشاورزان واریز می شود.
 
وی همچنین از فعال بودن 35 مرکز خرید دولتی و خصوصی و پنج سیلوی ملکی اداره کل  غله استان برای خرید و ذخیره گندم خبر داد.
 
و با اشاره به به مرغوب بودن گندم خریداری شده از کشاورزان استان، ابراز امیدواری کرد کیفیت آرد و نان تولیدی در آینده نزدیک بهتر شود.
 
فرماندار نیر نیز در این جلسه خواستار حمایت اداره کل غله در تکمیل سیلوی 15 هزار تنی گندم نیر و نصب باسکول در کورائیم شد.
 
سید حمید عبادالهی با بیان اینکه 11 هزار و 500 هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته بود، عنوان کرد: پیش بینی می شود 18 هزار تن گندم در نیر استحصال شود.
 
کد مطلب 1640671

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