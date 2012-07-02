240 میلیارد ریال به گندمکاران استان اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی خرید تضمینی گندم شهرستان نیر اضافه کرد: این رقم از آغاز برداشت گندم تاکنون به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون از کشاورزان منطقه 95 هزار تن گندم خریداری شده است، افزود: برداشت گندم از دهه دوم خردادماه در مناطق گرمسیر و شهرستانهای استان اردبیل از جمله پارس‌آباد، گرمی، بیله سوار و مشگین شهر آغاز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به خرید تضمینی گندم به نرخ مصوب دولتی 420 تومان تصریح کرد: بهای گندم خریداری شده ظرف 24 ساعت به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی همچنین از فعال بودن 35 مرکز خرید دولتی و خصوصی و پنج سیلوی ملکی اداره کل غله استان برای خرید و ذخیره گندم خبر داد.

و با اشاره به به مرغوب بودن گندم خریداری شده از کشاورزان استان، ابراز امیدواری کرد کیفیت آرد و نان تولیدی در آینده نزدیک بهتر شود.

فرماندار نیر نیز در این جلسه خواستار حمایت اداره کل غله در تکمیل سیلوی 15 هزار تنی گندم نیر و نصب باسکول در کورائیم شد.

سید حمید عبادالهی با بیان اینکه 11 هزار و 500 هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته بود، عنوان کرد: پیش بینی می شود 18 هزار تن گندم در نیر استحصال شود.

