1500 واحد مسکن مهر اضافه بر متقاضیان در البرز وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، قدرت الله ضیایی فر ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای مسکن استان در سالن شهدای دولت ضمن اشاره به آمار متقاضیان مسکن مهر و برشمردن برخی موانع موجود اظهارداشت: با وجود حجم بالا و سنگینی بار پروژه های مسکن مهر در حال حاضر بیش از یک هزار و 500 واحد مسکن اضافه بر متقاضیان در استان البرز وجود دارد.

وی افزود:مجموعاً 16 هزار خانوار برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده اند و بعد از احراز شرایط در حال حاضر 11 هزار و 300 مورد حایز دریافت مسکن مهر هستند.

ضیایی فر گفت: با این وجود سایت درحال حاضر نسبت به ثبت درخواست متقاضیان اقدام می کند و با توجه به واحدهای مسکن اضافه مشکلی در خصوص اعطا وجود ندارد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان البرز در این جلسه خطاب به استاندار البرز برخی مشکلات فرا روی متقاضیان در دریافت مسکن را نیز تشریح کرد و گفت: در این بین مشکلات اعم از تشکل های تعاونی و موضوع آورده های متقاضیان مطرج بود که با همکاری اداره کل تعاون رفع شد.

وی افزود: تا به امروز نیز با وجود سنگینی کار 95 درصد کار با موفقیت همراه بوده است.

ضیایی فر گفت: در حال حاضر هفت هزار نفر ظرفیت خالی داریم و متقاضیان نیز می توانند نسبت به درخواست مسکن خود در سامانه ای که به همین منظور به روز رسانی شده است اقدام کنند.

موضوع پارکینگ، افزایش میزان وام در پروژه های ماهدشت، اسکان موقت متقاضیان نیز از جمله موضوعاتی بود که در نخستین جلسه شورای مسکن استان طرح و در قالب مصوبات مورد جمع بندی قرار گرفت.