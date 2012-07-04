داریوش مودبیان در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده انتشار شدن یازدهمین مجلد از کتاب طنزآوران جهان نمایش خبر داد و گفت: این مجموعه حاصل‌ سال‌ها پژوهش و فعالیت من در حوزه متون نمایشی و کمدی سراسر جهان است که پیش از این در 10 مجلد منتشر شده است و البته برخی دیگر از آنها نیز در قالب نشریه نمایش روانه بازار نشر شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه از سال 1376 به صورت جدی در قالب کتاب تدوین و به تدریج منتشر شد. در هر مجلد از آن نیز تعدادی نمایشنامه کمدی به صورت یک عنوان، تم، موضوع و یا شخص انتخاب و برای علاقه‌مندان به این گونه نمایشی در قالب کتاب گردآوری ترجمه و منتشر شد.

مودبیان با اشاره به اینکه در هر مجلد از این مجموعه به تناسب حجم اثر تعدادی نمایشنامه در گونه کمدی و طنز قرار گرفته و منتشر شده است، گفت: در مجلد یازدهم از این مجموعه که این روزها برای انتشار آماده شده است دو نمایشنامه کمدی از اروپای قرون وسطی و نیز کشور چین در سال ‌1200 میلادی که نویسندگانشان ناشناخته هستند، انتخاب و پس از ترجمه آنها به نوعی سعی در مقایسه و در کنار هم قرار دادن آنها کرده‌ام.

وی ادامه داد: این مجموعه 10 جلدی تاکنون با سرمایه شخص خودم در نشر قاب منتشر شده است و در این شرایط که حمایتی از انتشار این نوع آثار نمی‌شود، من برای تدوین این کتاب حتی با هزینه شخصی خودم به چین هم سفر کردم و همه اینها نشان می‌دهد که چرا باید انتشارمجلد یازدهم این کتاب با وقفه چهارساله روبرو شود.

این پژوهشگر عرصه نمایش افزود: مسساله اصلی در انتشار این دست آثار پژوهشی ارائه امکانات برای انتشار آنهاست. این نمایشنامه‌ها در شهرستان‌های مختلف کشور علاقه‌مندان زیادی دارد و من بارهای به مجامعه مختلفی که درباره نمایش به ویژه در حوزه کمدی و طنز کار می‌کنند، پیشنهاد دادم که دفتری را برای ساماندهی و انتشار این نوع آثار قرار دهند که البته تاکنون به آن توجه ویژه‌ای نشده است.

مودبیان افزود: مجلد یازدهم را برای کسب مجوز به زودی به اداره کتاب ارائه خواهم کرد و امیدوارم تا دوماه دیگر بتوانم منتشرش کنم. البته این هم بستگی به نظر اداره کتاب دارد. گاهی بررسی نمایشنامه ترجمه شده در این اداره از زمانی که من برای ترجمه آن صرف کرده‌ام هم بیشتر می‌شود اما به هر شکل امیدوارم که این کتاب با چنین سرنوشتی مواجه نشود.