به گزارش خبرنگار مهر، در میان انبوه آگهی های مسکن در بازار، یک آگهی جدید به چشم می خورد که تا پیش از این در بازار مسکن حضور نداشت، این آگهی ها که مربوط به مسکن مهر است، کم کم جای خود را در بازار خرید و فروش ملک باز کرده است.

اغلب این مسکن‌ها مربوط به استان تهران هستند که از سوی مالکان آنها و یا سازندگان به فروش می رسند، البته در شرایط این آگهی ها عنوان شده که باید متقاضی، واجد شرایط مسکن مهر باشد و چگونگی سود تسهیلات هم در آن ذکر شده است؛ بنابراین متقاضی واجد شرایط در میان آگهی ها می تواند مسکن مناسب را پیدا می کند.

آگهی هایی که تاکنون در میان نیازمندی‌ها وجود داشته مربوط به مسکن مهر خودمالکی است؛ به این صورت که علاوه بر فروش اعیانی خانه، زمین آن هم برخلاف مسکن مهر 99 ساله به فروش می رسد؛ بنابراین متقاضی صاحب یک مسکن می شود اما می تواند از تسهیلات مسکن مهر هم استفاده کند.

اما این موضوع می تواند زنگ خطر را برای احتمال فروش غیر قانونی مسکن مهر به صدا درآورد، زیرا براساس اعلام دولت، مسکن مهر باید به واجدین شرایط فروخته شود و در مسکن های غیرخودمالک زمین قابل خرید و فروش نیست اما وجود آگهی هایی از این نوع، می تواند برخی از متقاضیان را گمراه کند.

معضل سند در واحد های مسکن مهر

از آنجایی که مسکن مهر هنوز دارای سند ملکی نیست، چندی پیش یکی از دارندگان مسکن مهر، به صورت قولنامه ای اقدام به خرید و فروش مسکن مهر به چندین نفر کرده بود و متقاضیان هم که اطلاع چندانی از این موضوع نداشتند، بخشی از پول را به این فرد داده بودند؛ گرچه خیلی زود این فرد شناسایی شد اما همین امر نگرانی هایی را به وجود آورده است.

بنابراین در صورت فروش قولنامه ای و دست نویس مسکن مهر که در سامانه املاک هم قابل ثبت نیست، امکان سوء‌استفاده از متقاضیان وجود دارد و می تواند در آینده به یک مشکل جدی تبدیل شود بنابراین دولت باید هرچه سریعتر، سند دار کردن مسکن مهر را در دستور کار قرار دهد.

گرچه سنددار کردن مسکن مهر در برخی از واحدهای استان تهران سرعت قابل قبولی را داشته است اما در دیگر شهرهای کشور، این روند به کندی انجام می شود و از آنجاییکه نظارت دقیقی هم بر خرید و فروش مسکن مهر وجود ندارد بنابراین احتمال سوء استفاده از آن زیاد است.

در همین حال، مدیرعامل شهر جدید پردیس با اشاره به سند دار کردن مسکن مهر در این شهر به مهر اظهار داشت: شهرجدید پردیس جزو اولین شهرهایی بود که سند مسکن مهر را دریافت کرد و این موضوع در اولویت اقدامات مدیران این شهر قرار داشته است.

مجید هدایت افزود: به طور متوسط هر روز بین 50 تا 100 سند در این شهر صادر می شود و قصد داریم که تا پایان سال واحدهای افتتاح شده سند دریافت کنند. همچنین دولت باید در قیمت خرید و فروش مسکن مهر ملکی نظارت داشته باشد تا فروشندگان به قیمت دلخواه و بدون کارشناسی، واحدی را به متقاضی نفروشند.

اما با این وجود حجم زیاد ساخت و ساز در شهرهای جدید اطراف تهران و ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر در کشور نیاز به یک حجم جدی برای سند دار کردن مسکن مهر را دارد.

* گزارش از نوشین قدم آهاری