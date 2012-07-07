۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

محسنی:

بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه اعلام شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان قزوین گفت: بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محسنی در این باره اظهارداشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و گسترش هر چه بیشتر پوشش بیمه ای به پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان و با توجه به پرداخت بخشی از حق بیمه این گروه از افراد از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها توسط سازمان هدفمندی یارانه ها عملیاتی خواهد شد.
 
وی یادآورشد: بیمه این قبیل افراد بر اساس مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام و همه ضوابط از جمله شرایط سنی، معاینه اولیه و تنظیم قرارداد در این خصوص لازم الرعایه خواهد بود.
 
محسنی تصریح کرد: مشمولین افرادی هستند که بعد از تاریخ اول فروردین ماه سال 88 تا تاریخ درخواست نزد صندوق تامین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه نبوده و برای انعقاد قرارداد بیمه بطور مستقیم و صرفا توسط صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به واحدهای اجرایی معرفی می شوند.
 
مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان قزوین بیان کرد: نظر به اینکه مشمولین یاد شده حسب شرایط مقرر نرخ های متفاوتی از حق بیمه را انتخاب می کنند (12%، 14%، 18%) حق بیمه کامل (با نرخ 27%) بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها بابت تامین بخشی از حق بیمه برخوردار خواهند شد.
 
محسنی اظهارداشت: متقاضیانی که برابر ضوابط مربوطه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بالاتر از حداقل دستمزد انتخاب کنند موظف به پرداخت مابقی حق بیمه مقرر خواهند بود.
 
