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۲۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۷

از سوي وزير اروپاي اين كشور مطرح شد :

ابراز خوشبيني انگليس به تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور

وزير اروپاي كابينه انگليس در گفتگو با روزنامه اتريشي دي پرسه در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور ابراز خوش بيني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ " دنيس مك شين " وزير اروپاي انگليس در ادامه اين گفتگو در خصوص برگزاري رفراندوم قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور اظهار داشت :‌ مسئله راي گيري قانون اساسي واحد اروپايي در انگليس قطعي و مهم است .

وي افزود : پيش از انگليس ، فرانسه ، هلند ، و دانمارك نيز اجراي قانون اساسي واحد اروپايي را به رفراندوم مردم خود مي گذارند .

لازم به ذكر است : انگليس در سال 2006 ميلادي پيش از آنكه رياست دوره اي اتحاديه اروپايي را به عهده بگيرد قانون اساسي را به راي خواهد گذاشت .

وزير اروپاي انگليس در ادامه به دي پرسه گفت : نسبت به پاسخ مثبت مردم كشورم به قانون اساسي واحد اروپايي خوش بين هستم .

مك شين در خصوص مخالفت عده اي از مردم انگليس نسبت به اجراي قانون اساسي واحد اروپايي گفت : به عقيده من تعداد مخالفين و موافقين 50 به 50 است .

کد مطلب 164631

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