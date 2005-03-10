ابراز خوشبيني انگليس به تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ " دنيس مك شين " وزير اروپاي انگليس در ادامه اين گفتگو در خصوص برگزاري رفراندوم قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور اظهار داشت :‌ مسئله راي گيري قانون اساسي واحد اروپايي در انگليس قطعي و مهم است .

وي افزود : پيش از انگليس ، فرانسه ، هلند ، و دانمارك نيز اجراي قانون اساسي واحد اروپايي را به رفراندوم مردم خود مي گذارند .

لازم به ذكر است : انگليس در سال 2006 ميلادي پيش از آنكه رياست دوره اي اتحاديه اروپايي را به عهده بگيرد قانون اساسي را به راي خواهد گذاشت .

وزير اروپاي انگليس در ادامه به دي پرسه گفت : نسبت به پاسخ مثبت مردم كشورم به قانون اساسي واحد اروپايي خوش بين هستم .

مك شين در خصوص مخالفت عده اي از مردم انگليس نسبت به اجراي قانون اساسي واحد اروپايي گفت : به عقيده من تعداد مخالفين و موافقين 50 به 50 است .