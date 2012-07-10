  1. ورزش
۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

پس از قهرمانی در مادرید؛

خادم و آزادکاران المپیکی به تهران بازگشتند

خادم و آزادکاران المپیکی به تهران بازگشتند

رسول خادم و هفت آزادکار المپیکی کشورمان پس از حضور در تورنمنت بین المللی مادرید اسپانیا، بامداد امروز به تهران بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فنی تیم های ملی در شرایطی مردان المپیکی خود را راهی تورنمنت بین المللی اسپانیا کرد که معتقد بود آنها بعد از حضور در چندین اردوی آماده سازی در خانه کشتی تهران، نیاز به پیکار با حریفان خارجی در یک میدان تدارکاتی دارند.

ماحصل حضور آزادکاران المپیکی کشورمان در تورنمنت اسپانیا کسب هفت مدال طلا بود که رسول خادم و اعضای کادر فنی نیز توانستند شاگردان خود را در این پیکارها به خوبی محک بزنند.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران که صبح امروز با استقبال جمعی از مسئولان فدراسیون کشتی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شدند باید بزودی پس از یک استراحت کوتاه، دوباره به اردوی آماده سازی در خانه کشتی تهران بازگردند.

کد مطلب 1646490

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