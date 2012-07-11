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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

رضائی:

101 طرح در راستای توسعه بخش کشاورزی دهگلان تصویب شد

101 طرح در راستای توسعه بخش کشاورزی دهگلان تصویب شد

دهگلان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهگلان از تصویب 101 طرح برای توسعه و گسترش بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه طرح توسعه کشاورزی شهرستان دهگلان اظهار داشت: 101 طرح در راستای توسعه بخش کشاورزی در زمینه های آب و خاک، مکانیزاسیون، تولیدات گیاهی و تولیدات صنعتی در شهرستان دهگلان به تصویب رسید.

وی افزود: طرح های مکانیزاسیون در قالب ساخت تراکتور چهار و شش سلیندر، تراکتور نیوهلند، کمباین و تراکتور باغی، تولیدات گیاهی در قالب طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و طرح های صنعتی در قالب پرواربندی گوساله و گاوداری شیری، مرغداری ها، نوسازی جایگاه دام، خرید دام و گوسفند از جمله طرح های تصویب شده برای توسعه بخش کشاورزی این شهرستان است.

فرماندار دهگلان ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح ها زمینه اشتغالزایی برای 130 نفر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون تومان فراهم می شود.

رضائی یادآور شد: از ابتدای سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکنون در کار گروه طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان دهگلان 906 پروژه با اعتباری بالغ بر 61 میلیارد تومان و اشتغالزایی هزار و 362 نفر به تصویب رسیده است و متقاضیان در مراحل اجرایی طرح های خود هستند.

وی در ادامه گفت: با اجرای کامل طرح توسعه کشاورزی در شهرستان دهگلان ظرفیت های عمده بخش کشاورزی در این شهرستان تقویت می شود.

فرماندار دهگلان اظهار داشت: توسعه مشاغل کشاورزی از مسائلی است که مورد توجه دولت بوده و مسئولان محلی باید برنامه های خود را در این مسیر منطبق کنند.

رضائی با اشاره به نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی از طریق توسعه بخش کشاورزی افزود: برای تدوام و افزایش این نقش به ویژه در زمینه امنیت غذایی پایدار، نواحی روستایی به عنوان عرصه مهم این فعالیت باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

وی در پایان بیان کرد: تاکنون 239 هکتار از اراضی ملی در این شهرستان در راستایی اجرای طرح توسعه کشاورزی مکان یابی شده است.

کد مطلب 1647641

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