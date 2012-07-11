اخبار کوتاه ورزشی از یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات کاتای انفرادی که از صبح چهارشنبه آغاز شد کاراته کار زنجانی مقام نخست را در کسب کرد.

در رقابتهای کاتای انفرادی 11 دانشگاه با حضور 11 ورزشکار حضور داشتند.

در این رقبات ها "فاطمه حیدری" از دانشگاه زنجان اول، "فاطمه کاوندی" از دانشگاه علمی کاربردی تهران دوم و "پریسا ابراهیمی" از دانشگاه شهید رجایی تهران و "افسانه رمیده" از دانشگاه پیام نور مازندارن مشترکا سوم شدند.

همچنین "ساناز احمدی" از دانشگاه علوم پایه دامغان، "مینا زمانی" از دانشگاه فنی و حرفه ای تهران، "فرزانه علیزاده" از دانشگاه شهر کرد و "زهرا رحمتی" از دانشگاه فردوسی مشهد مقام های چهارم تا هفتم را کسب کردند.

پایان رقابت های پرتاب وزنه، دو 100 متر و 800 متر

رقابت های پرتاب وزنه، دو 100 متر و دو 800 متر دانشجویان دختر در یازدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی پایان یافت.

در رقابت های دو 100 متر "زهره فرجام" از دانشگاه شیراز اول، "مریم رسولی" از دانشگاه تبریز دوم و "سمیرا مدنی" از دانشگاه غیر انتفاعی شمال سوم و "زهره هادی" از دانشگاه بو علی سینا چهارم شدند.

در رقابت های دو 800 متر نیز "حکیمه مقیمی" از دانشگاه پیام نور اول، "سلماز عظیمیان" از دانشگاه فنی و حرفه ای دوم و "ویدا ودیعی" از دانشگاه فردوسی مشهد سوم شدند.

در این رقابت ها "ناهید محمدی" از دانشگاه شیراز، "حمیده نخستین ماهر" از دانشگاه تهران، "صدیقه حسینی" از دانشگاه شیراز، "معصومه نصیری" از دانشگاه تبریز و "مینا کاووسی" از دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل به ترتیب در مقام های چهارم تا هشتم جای گرفتند.

همچنین در رقابت هاب پرتاب وزنه "نازنیین گل احمدی" از دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه اول، "فاطمه پیک" از دانشگاه شهید بهشتی در جایگاه دوم و "الناز مقدم" از دانشگاه جامع علمی کاربردی اردبیل در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در رقابت های پرتاب وزنه نیز "معصومه لنگری" از دانشگاه بجنورد چهارم، "نرگس صافی" از دانشگاه مازندارن پنجم و "طاهره عوضی پور" از دانشگاه بو علی سینا همدان ششم شدند.