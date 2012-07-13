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۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

حسینی تأکید کرد:

فعالیتهای ترویجی عفاف و حجاب حمایت می شود

فعالیتهای ترویجی عفاف و حجاب حمایت می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: از هر فعالیتی که در زمینه ترویج عفاف و حجاب توسط دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی انجام شود، حمایت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در جلسه مجمع روحانیون شهرری که عصر پنج شنبه در دفتر این مجمع برگزار شد، با اشاره به وضعیت عفاف و حجاب در جامعه افزود: ما همواره بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی داریم و اقداماتی را نیز انجام داده و یکی از معاونان را مسئول پیگیری موضوع عفاف و حجاب کرده ایم و در شورای فرهنگ و عمومی کشور همواره از دستگاه های مختلف فرهنگی گزارش کار می گیریم.

وی تصریح کرد: بنده نیز معتقدم که ظرفیت کارهایی که باید در بحث عفاف و حجاب صورت گیرد بیش از اینهاست ولی این بدان معنی نیست که ما کاری نکرده ایم و همواره و در هر حوزه ای با مسائلی که مروج فرهنگ غربی و بی بند و باری بوده، برخورد کرده و در مقابل آن ایستاده ایم.

تشکیل بنیاد ملی مد و لباس با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از تشکیل بنیاد ملی مد و لباس با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، خبر داد و افزود: هدف از راه اندازی و تشکیل این بنیاد، حمایت دائمی از طراحان، تولید کنندگان و توزیع کنندگانی است که در زمینه عفاف و حجاب فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه مد و لباس وجود دارد و نمایشگاه های مختلف و دائمی مد و لباس و عفاف و حجاب نیز در این زمینه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: از هر فعالیتی که در زمینه ترویج عفاف و حجاب توسط دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی انجام شود، حمایت می کنیم.

وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در هفته آینده اشاره کرد و افزود: در نمایشگاه قرآن نیز بخش عفاف و حجاب جدی تر از گذشته وجود خواهد داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بخش کتاب نیز با حمایت و نظارت بر آثار، از فعالیت های مربوط به عفاف و حجاب حمایت می کنیم.

مساجد روزآمد به پایگاه اصلی و کارآمد برای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تبدیل می شوند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:  مساجد در صورت روزآمد بودن می ‌توانند به پایگاهی اصلی و کارآمد برای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: خانه‌های فرهنگی دیجیتال در کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد روستایی به زودی راه‌اندازی خواهد شد و نظر وزارت ارشاد بر این است که فعالیت‌های این کانون‌ها توسعه یافته و آموزش‌های لازم نیز ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی تمام تلاشمان این است تا قدر فضای موجود را بدانیم و تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه رئیس جمهور به مباحث فرهنگی را در حد توان جامه عمل بپوشانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر همین اساس برای رونق بیشتر در سراسر کشور در استانهای مختلف و متعدد حضور پیدا کرده و از نزدیک با روند امور و نقاط قوت و ضعف آشنا شده و با اهالی فرهنگ هنر و نخبگان در تعامل هستیم.

کد مطلب 1648668

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