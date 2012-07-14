برپایی نماز جمعه در حفظ و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش موثری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین عصر جمعه در مراسم معارفه امام جمعه شهر خاکعلی از توابع شهرستان آبیک با اشاره به اهمیت برگزاری نماز جمعه در کشور افزود: جایگاه نمازجمعه عبادی و سیاسی بوده و از هر گونه مسائل جناحی و حزبی بدور است.

وی بیان کرد: در سنگر نماز جمعه می توان برای تقویت پایه های دینی مردم گام های اساسی و بلندی برداشت و این جایگاه بدلیل داشتن اهمیت زیاد سوره ای به همین نام بر نبی اکرم (س) نازل شده است.

آیت الله باریک بین عنوان کرد: در سوره مبارکه جمعه افرادی که به نماز بی توجهی می کنند مورد ملامت قرار گرفته و می فرماید شرکت در این ذکر الهی از هر تجارتی برای شما پر سودتر است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همه هفته در کشور ما نمازهای جمعه با شکوه تر از هفته های قبل برگزارمی شود و این نشان دهنده حضور آحاد مردم، وحدت، همبستگی و در صحنه بودن را به دنیا نشان می دهد.

وی با اشاره به حضور مردم با سلیقه های مختلف در این اجتماع باشکوه گفت: چنگ زدن بر ریسمان الهی، تقرب به درگاه خداوند و آگاه شدن از مسایل روز جهان اسلام از اهداف این همایش بزرگ معنوی است.

آیت الله باریک بین ضمن تبریک به مردم شهر خاکعلی بدلیل برگزاری نماز جمعه افزود: عیدی بزرگی که از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گرفتید انتصاب یک امام جمعه فاضل و اندیشمند بوده که شما مردم این شهر با محوریت امام جمعه باید بتوانید در همدلی و وحدت مشکلات را مرتفع کنید.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین نیز در ادامه در خصوص برگزاری نماز جمعه در این شهر گفت: بدنبال پیگیری های مسئولین این شهر به خصوص فرماندار شهرستان آبیک و درخواست مردمی امام جمعه ای را برای این شهر انتخاب کرده ایم که امید است حضور شما در نماز جمعه باشکوه باشد.

حجت الاسلام محمد تقی بهبودی افزود: با برنامه ریزی مناسب باید مسایل اسلامی، دینی و فرهنگی را به طور ساده همه فهم و جذاب به نماز گزاران ارائه کرد.

فرماندار شهرستان آبیک نیز در این مراسم گفت: دشمنان از حضور مردم در تمام صحنه ها در وحشت هستند.

هوشنک اعلایی یادآورشد: باید مسئولین این شهر و مردم ولایتمدار همچنان در تمام صحنه های این نظام حضوری فعال و چشمگیر داشته باشند و امام جمعه جدید این شهر را در رفع مشکلات یاری دهند.

در پایان این مراسم حجت الاسلام علی اکبری به عنوان امام جمعه جدید شهر خاکعلی معرفی شد.