به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری بعدازظهر شنبه در آیین تجلیل از این دانش آموزان افزود: دانش آموزان استان در سی امین دوره مسابقات قرآن ونهج البلاغه سه رتبه اول سه رتبه دوم و سه رتبه سوم کسب کردند.

وی بیان کرد: درمجموع استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه پنجم کشور را در مسابقات قرآن و نهج البلاغه کسب کرد.

طاهری یادآور شد: این مسابقات باحضور دانش آموزان برگزیده استانهای سراسر کشور دراصفهان برگزار شده بود.

وی تصریح کرد: شناسایی استعدادهای قرآنی وعلمی از اولویتهای آموزش وپرورش استان در سالجاری است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان بیان داشت: دانش آموزان قبل از شرکت دراین آزمونها دراردوی تقویتی با حضور اساتید قرآنی شرکت کردند.

وی گفت: دررشته تفسیر قرآن پایه راهنمایی "مریم فرخان" از یاسوج رتبه اول ودر دوره متوسطه "سحر باقریان" رتبه اول ودررشته نهج البلاغه پایه متوسطه "مریم حجتی" از چرام رتبه اول کشور راکسب کردند.

طاهری افزود: دررشته نهج البلاغه دوره راهنمایی "زینت الشریعه فروزان"، در دوره متوسطه"آزیتا شکوهی زادگان" رتبه دوم کشور و در رشته تفسیر قرآن دوره راهنمایی "راضیه عزیزی" از یاسوج رتبه دوم را کسب کردند.

وی عنوان کرد: در رشته تفسیر قرآن دوره راهنمایی "معصومه محسنیان" از یاسوج ودردوره متوسطه "مریم جانی پو"ر از چرام و در رشته نهج البلاغه دوره راهنمایی "شایان اکبری" از یاسوج رتبه سوم راکسب کردند.

طاهری یادآور شد: 34 هزار دانش آموز و فرهنگی استان درطرح ملی حفظ قرآن شرکت کردند که از این تعداد 16 هزار نفر در آزمون پایانی حفظ جزء یک تا پنج قرآن شرکت کردند.