پلمب اماکن غیر مجاز خرید و فروش پسماند در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون رضا مدنی عنوان کرد: این طرح در اجرای ماده 16 قانون مدیریت پسماند شهرداری کرج اجرا شد.

این مسئول ادامه داد: طرح پلمپ اماکن غیر مجاز خرید و فروش پسماند شهرداری کرج با اخذ دستور دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان کرج اجرا می شود.

وی برگزاری این طرح را با هماهنگی مطلوب اداره اماکن نیروی انتظامی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج عنوان کرد.





اتمام عملیات جدول گذاری و آسفالت خیابان کانال فردیس در منطقه 10 کرج



سرپرست منطقه 10 شهرداری کرج، از اتمام عملیات جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان کانال خبر داد.



افراسیاب شجاعی در خصوص مشخصات این پروژه گفت: در راستای طرح جهادی آسفالت و بهسازی معابر اصلی و فرعی منطقه 10 درسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایی ایرانی، واحد عمران منطقه با اجرای هزار و 100 متر جدول گذاری بصورت جدول کانیو و دو هزار و 750 متر مکعب زیر سازی و آسفالت خیابان کانال به طول 800 متر حدفاصل خیابان مسجد النبی (ص) و گلستان 15 غربی میدان عشاق الحسین و خیابان سعید جهت سهولت در تردد شهروندان به بهره برداری رسید.



اختصاص 6 میلیارد تومان به تقاطع بلوار دانش آموز



معاون فنی و عمرانی منطقه 9 شهرداری کرج بودجه تخصیص یافته به پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار دانش آموز طی سال جاری را شش میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه در سال آینده نیز نیازمند بودجه است.



مهرداد حقیقی بودجه تخصیص یافته به این پروژه طی سال جاری را شش میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار دانش آموز در سال آینده هم نیازمند بودجه است.

وی همچنین بودجه اختصاص یافته پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار دانش آموز در سال گذشته را سه میلیارد و 365 میلیون تومان عنوان کرد.



نصب علائم ترافیکی در سطح منطقه 4 شهرداری کرج



مدیر منطقه 4 شهرداری کرج از نصب علائم ترافیکی در سطح این منطقه به منظور کاهش خطرات ناشی از تصادف خبر داد.



عباس سعیدی کیا در این زمینه اظهارداشت: در راستای کاهش مشکلات ناشی از نبود علائم راهنماییی و رانندگی واحد ترافیک این منطقه اقدام به نصب تابلو و علائم ترافیکی در سطح منطقه کرده است.

وی گفت: با توجه به بازدید میدانی و جلسات هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی مهرشهر با اخذ مجوز نسبت به نصب یا تعویض علائم و تابلوهای ترافیکی، هشدار دهنده ،بازدارنده و مکان نما در منطقه اقدام شد.



12 واحد مسکونی و تجاری در تپه مراد آب تملک شد



مدیر طرح ساماندهی شهرداری کرج از تملک 12 واحد مسکونی و تجاری واقع در تپه مرادآب (اسلام آباد) خبرداد.



حسین عطایی با اعلام این خبر افزود: تملک این تعداد ملک مسکونی و تجاری در چهارماهه اول سال جاری صورت گرفته است.

وی اعتبار املاک خریداری شده را بالغ بر 530 میلیارد ریال ذکر و عنوان کرد: این میزان اعتبار برای خریداری و تملک املاک مسکونی و تجاری واقع در طرح ساماندهی منطقه اسلام آباد صرف شده است.

عطایی، عنوان کرد: مساحت 80/718 متر مربع عرصه طی تملک مذکور آزادسازی ومساحت 30/802 مترمربع از اعیان های غیر اصولی موجود در تپه مرادآب(اسلام آباد) واقع در محدوده پارک 72 هکتاری تخریب شده است.



کارت بلیط های اتوبوس طی یک ماه آینده در کرج فعال می شود



رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر کرج از فعال شدن کارت بلیط های اتوبوس طی یک ماه آینده در این کلانشهر خبر داد.



رضا شریفی اظهار داشت: در خصوص نرخ حمل و نقل و کرایه اتوبوس، کارشناسان مربوطه در سازمان اتوبوسرانی نرخهای پیشنهادی را بررسی می کنند.

وی افزود: پس از بررسی طی لایجه ای به شورای شهر ارسال و در کمیسیون برنامه و بودجه نرخها مورد بررسی قرار می گیرد.

این مسئول عنوان کرد: طول مسیر، تعداد مسافر، شیب مسیر، نرخ تورم در جامعه، اسکناس های رایج در جامعه از جمله آیتم هایی است که در تعیین نرخ اتوبوس و تاکسی در نظر گرفته می شود.