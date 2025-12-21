لزوم تسریع و تسهیل در تملکات طرح ساماندهی اسلام آباد کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی صبح یکشنبه در جلسه بررسی تملکات واقع در ساماندهی اسلام آباد با حضور جمعی از معتمدین این محل برگزار شد با بیان اینکه طرح ساماندهی اسلامآباد یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهری کرج در حوزه عمران و خدمات شهری است، گفت: توجه به پروژههای عمرانی این محل و توسعه امکانات جز اولویتهای ویژه بوده و در خصوص تملکات و ساماندهی املاک واقع در این محدوده لازم است هماهنگی و همکاری مطلوبی بین شرکت، منطقه یک و اداره کل املاک صورت گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته تشخیص برای شناسایی و تملک املاک ریزدانه در محدوده طرح اظهار داشت: تعیین اولویتهای تملکی در کنار توجه به خواستهها و نیازهای شهروندان، میتواند فرآیند اجرای طرح را تسریع کند و رضایت عمومی را افزایش دهد.
وی همچنین خواستار ورود جدی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در تأمین منابع نقدی موردنیاز برای تملکات ملکی شد و افزود: تسریع در پرداختها و تأمین نقدینگی میتواند بخش عمدهای از مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح را برطرف کند.
در ادامه این نشست، علیرضا رحیمی، بر اجرای پروژههای فضای سبز و ایجاد پاتوقهای محلهای پاکسازی املاک تملک و تخریب شده در مناطق ششگانه اسلامآباد تأکید کرد.
نظر شما