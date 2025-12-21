  1. استانها
  2. البرز
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

لزوم تسریع و تسهیل در تملکات طرح ساماندهی اسلام آباد کرج

لزوم تسریع و تسهیل در تملکات طرح ساماندهی اسلام آباد کرج

کرج-رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج گفت: شرکت ساماندهی تپه مرادآب، منطقه یک و ستاد مرکز شهرداری کرج روند تملکات طرح ساماندهی اسلام‌آباد را تسهیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی صبح یکشنبه در جلسه بررسی تملکات واقع در ساماندهی اسلام آباد با حضور جمعی از معتمدین این محل برگزار شد با بیان اینکه طرح ساماندهی اسلام‌آباد یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری کرج در حوزه عمران و خدمات شهری است، گفت: توجه به پروژه‌های عمرانی این محل و توسعه امکانات جز اولویتهای ویژه بوده و در خصوص تملکات و ساماندهی املاک واقع در این محدوده لازم است هماهنگی و همکاری مطلوبی بین شرکت، منطقه یک و اداره کل املاک صورت گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته تشخیص برای شناسایی و تملک املاک ریزدانه در محدوده طرح اظهار داشت: تعیین اولویت‌های تملکی در کنار توجه به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان، می‌تواند فرآیند اجرای طرح را تسریع کند و رضایت عمومی را افزایش دهد.

وی همچنین خواستار ورود جدی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در تأمین منابع نقدی موردنیاز برای تملکات ملکی شد و افزود: تسریع در پرداخت‌ها و تأمین نقدینگی می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح را برطرف کند.

در ادامه این نشست، علیرضا رحیمی، بر اجرای پروژه‌های فضای سبز و ایجاد پاتوق‌های محله‌ای پاکسازی املاک تملک و تخریب شده در مناطق شش‌گانه اسلام‌آباد تأکید کرد.

کد خبر 6696722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ت IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      حدود چهل سال است که در حال ساماندهی محله اسلام آباد هستید ولی پیشرفت خیلی کمی داشته و چهره ان عوض نشد کمتر شعار بدهید و عمل کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها