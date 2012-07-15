برگزاری همایش حجاب و عفاف در دو شهرستان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی منصوری امام جمعه بندرترکمن در همایش حجاب و عفاف شهرستان، به بیان جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در احکام اسلام و همچنین جایگاه حجاب در بین موجودات پرداخت و حجاب را مصونیت و نه محدودیت خواند.

حجت الاسلام منصوری با اشاره به الگوهای والایی همچون حضرت زهرا (س) ، حضرت زینب (س) به تبیین مضمون روایاتی از امام صادق (ع) در خصوص ارزش زن پرداخت و افزود : دشمنان خدا در هرجا که از طریق زنان وارد شدند ضربه بزرگی به اسلام زدند و حجاب سفارش قرآن و همه انبیاست و هر جا که عفاف جریحه دارشد ما در آنجا شکست خوردیم.

گوگلانی فرماندار بندرترکمن، خواستار تعمیق بیشتر برنامه های فرهنگی و مذهبی در شهرستان شد و به تبیین پوشش تعیین شده از سوی اسلام برای زنان پرداخت و رعایت آنرا باعث مصونیت بانوان در جامعه دانست.

فرماندار بندرترکمن در ادامه مواردی همچون ، موفقیت معنوی ، آرامش واحترام به زن ، سلامت و زیبایی ، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و داشتن امنیت را از آثارحجاب ؛ و عقده مند کردن مردان ، سقوط شخصیت ، تزلزل خانواده ها ، تکذیب آیات الهی و ایجاد غفلت و بد آموزی و ... را از اثرات بدحجابی عنوان کرد.

نابسامانی های موجود معلول برنامه های استعماری است

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در مراسم تودیع و معارفه رؤسای اداره تبلیغات اسلامی بندرترکمن گفت : نابسامانی موجود معلول برنامه های استعمار در گذشته است .

به گزارش مهر، میرباقری معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان ضرورت توجه به حوزه مسئولیت ها و مأموریت ها و حرکت در مسیر خدمت رسانی به مردم افزود : باید به گونه ای عمل کنیم که پس از پایان دوره مأموریت حسرت فرصتهای از دست رفته را نخوریم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی دشمنان در جریان کشف حجاب و فتنه وهابیت، گفت: نابسامانی موجود معلول برنامه های استعمار در گذشته است.

میرباقری با تأکید بر لزوم توجه به جایگاه مخاطبین و مراجعین به عنوان ارباب رجوع نه رعیت ، جابجایی مسئولان را در جهت افزایش راندمان کارها با توجه به انتقال تجربه دانست.

حجاب میوه عفاف است

مبلغه شهرستان گنبدکاووس در همایش حجاب و عفاف با اشاره به نقش حجاب و عفاف در تعالی زن گفت : حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب می‌پروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه ناپاکی به نام بی‌حجابی و بدحجابی نخواهد شد.

به گزارش مهر، زهرا عسگری در ادامه گفت : زن همانند در گران بها در صدف است و بنابرین عظمت و بزرگواری یک زن در حفظ حجاب اوست.

عسگری با اشاره به آثار اجتماعی حجاب و عفاف در جامعه گفت : حجاب علاوه بر آثار فردی بر فرد معجبه، دارای آثار اجتماعی نیز بوده، و اگر زنان جامعه شئونات اسلامی را رعایت کنند وبا رعایت حجاب در انظار عموم حضور پیدا کنند، قطعا مردان جامعه نیز از نظر سلامت روح و روان و تندرستی جسم سالم می‌مانند و به این نتیجه می رسیم که سلامت خانوادگی تامین می شود.

وی به آثار سوء محیطی و اینکه عده ای افراد نابات با عدم رعایت حجاب و عفاف محیط جامعه را به مخاطره می اندازد اشاره کرد و گفت :متاسفانه محیط خانواده و جامعه تحت تاثیر خودنمایی‌‌های عده‌ای از زنان بدحجاب و بی‌حجاب خود فروخته قرار می‌گیرد و بزهکاری‌های اجتماعی افزایش پیدا می کند.