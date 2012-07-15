هفت طرح عمرانی و خدماتی در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بهزادپور در این باره اظهارداشت: هفت پروژه عمرانی و خدماتی فردا در منطقه دو شهرداری قزوین با حضور مسئولان استانی و شهری کلنگ‌ زنی می شود و به بهره ‌برداری خواهد رسید.



وی بیان کرد: پروژه احداث سرویس‌های بهداشتی در بوستان معلم، انتهای خیابان نواب، انتهای خیابان بلوار شهید بهشتی و انتهای بلوار میرداماد، جنب مجتمع میلاد کلنگ‌زنی می ‌شود گفت: عملیات عمرانی احداث این سه سرویس بهداشتی با اعتبار 200 میلیون تومان هر کدام در مساحت 37 مترمربع فراد با کلنگ‌زنی مسئولان استانی و شهری آغاز خواهد شد.



وی با بیان اینکه بوستان اندیشه با اعتبار 350 میلیون تومان در مساحت پنج هزار و 800 مترمربع به بهره‌ برداری خواهد رسید، تصریح کرد: عملیات عمرانی این بوستان از اواسط مردادماه سال گذشته آغاز و با هدف افزایش سرانه فضای سبز، آماده کردن مکانی امن و زیبا برای ساکنین محله اندیشه و فضای مطلوب برای ورزش‌های همگانی اجرایی شده است.



بهزادپور از جمله امکانات این بوستان را پیاده‌رو، آبنمای زیبا، سطل زباله و نیمکت نام برد و گفت: همچنین این هفته پیاده ‌روسازی خیابان‌های شهید بابایی و فردوسی با اعتبار 11میلیارد ریال به بهره‎ برداری خواهد رسید.



مدیرمنطقه سه شهرداری قزوین با بیان اینکه عملیات عمرانی این پروژه از اواسط مردادماه سال گذشته آغاز شد، افزود: این پروژه در مساحت 13هزارو 650 مترمربع با هدف ساماندهی آب‌های سطحی خیابان‌های شهید بابایی و فردوسی، یکپارچه سازی پیاده ‌روهای ضلع شرقی و غرب، بهسازی مسیر پیاده ‌روها و اجرای مسیر ویژه نابینایان به بهره ‌برداری خواهد رسید.



وی با اعلام اینکه عملیات عمرانی سرویس بهداشتی در خیابان‌های توحید و خیام به اتمام رسیده است، گفت: سرویس بهداشتی

توحید و خیام در راستای ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت و رفاه شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.



وی با بیان اینکه عملیات عمرانی این پروژه از اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود، بیان کرد: سرویس بهداشتی توحید با اعتبار 38 میلیون ریال با مساحت 32 مترمربع احداث شده است که دارای سه چشمه مردانه و دو چشمه زنانه است.



مدیرمنطقه دو شهرداری قزوین با بیان اینکه سرویس بهداشتی خیام نیز با اعتبار 43 میلیون تومان در مساحت 32 مترمربع به بهره برداری خواهد رسید، افزود: سرویس بهداشتی خیام دارای سه چشمه برای آقایان، دوچشمه برای بانوان و یک چشمه برای معلولان و جانبازان است.