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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

بوستان شهید عرفان کشاورزکیا در شهر قزوین افتتاح شد

بوستان شهید عرفان کشاورزکیا در شهر قزوین افتتاح شد

قزوین- بوستان شهید عرفان کشاورزکیا در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح بوستان شهید عرفان کشاورزکیا صبح دوشنبه با حضور مسئولین شهری و همچنین خانواده شهید کشاورز افتتاح شد.

این بوستان با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال در محدوده میدان جانبازان، بلوار نخبگان، خیابان پیروزی شرقی و خیابان استاد پگاه احداث شده و با مساحت پنج هزار مترمربع، بخشی از زیرساخت‌های فضای سبز و تفریحی شهر قزوین را توسعه می‌دهد.

شهردار قزوین در تشریح امکانات این مجموعه اظهار کرد: بوستان شهید کشاورزکیا به مسیرهای ویژه افراد کم‌توان، فضای سبز، مبلمان پارکی، وسایل بازی کودکان، ست‌های ورزشی، آلاچیق و پارکینگ دوچرخه مجهز شده است.

علمی با اشاره به برنامه‌های عمرانی شهرداری قزوین برای ماه‌های آینده گفت: کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از مجتمع ۳۰ هکتاری بیدستان، اجرای چندین بوستان در منطقه چهار شهرداری، رونمایی از کتاب‌های فرهنگی و اجرای پروژه‌های ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان فصل پاییز است.

کد مطلب 6975406

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