بوستان شهید عرفان کشاورزکیا در شهر قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح بوستان شهید عرفان کشاورزکیا صبح دوشنبه با حضور مسئولین شهری و همچنین خانواده شهید کشاورز افتتاح شد.

این بوستان با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال در محدوده میدان جانبازان، بلوار نخبگان، خیابان پیروزی شرقی و خیابان استاد پگاه احداث شده و با مساحت پنج هزار مترمربع، بخشی از زیرساخت‌های فضای سبز و تفریحی شهر قزوین را توسعه می‌دهد.

شهردار قزوین در تشریح امکانات این مجموعه اظهار کرد: بوستان شهید کشاورزکیا به مسیرهای ویژه افراد کم‌توان، فضای سبز، مبلمان پارکی، وسایل بازی کودکان، ست‌های ورزشی، آلاچیق و پارکینگ دوچرخه مجهز شده است.

علمی با اشاره به برنامه‌های عمرانی شهرداری قزوین برای ماه‌های آینده گفت: کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از مجتمع ۳۰ هکتاری بیدستان، اجرای چندین بوستان در منطقه چهار شهرداری، رونمایی از کتاب‌های فرهنگی و اجرای پروژه‌های ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان فصل پاییز است.