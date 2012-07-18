آبادان دارای سه دستگاه آبسردکن است

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت این آبسردکن ها که مجهز به آب شیرین کن صنعتی است، پنج هزار نفر ساعت در شبانه روز بوده که آب را به صورت عبوری سرد می کند.

شیرازی ادامه داد: سه دستگاه نصب شده به ترتیب مقابل زیارتگاه سید عباس، ابتدای چهارراه امیرکبیر به طرف خیابان امام خمینی (ره) و چهارراه احمدآباد روبروی سینما کیهان مدتها است مورد استفاده شهروندان قرار دارد و همکاران ما در حال مکان یابی 17 دستگاه دیگر در مناطق پرتردد سطح شهر هستند.



وی افزود: دستگاه های صنعتی مذکور استاندارد و کاملا بهداشتی بوده و به صورت هفتگی نیز توسط اداره بهداشت محیط شهرستان نمونه گیری و تست می شوند.



شهردار آبادان در پایان تصریح کرد: قیمت تمام شده هر دستگاه این آبسردکن ها شامل تاسیسات، دستگاه و ساخت سازه سنگی که هرکدام نیز دارای 9 شیر آب است 150 میلیون ریال هزینه داشته که توسط شرکت البرز ساخته شده و سه سال نیز خدمات پس از فروش دارد.