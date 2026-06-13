خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمود نواصر: آبادان سالها است که در نقشه اقلیمی ایران فقط یک شهر معمولی نیست و در واقع به عنوان یکی از نقاط شاخص از نظر گرمای هوا شناخته میشود.
شهری که تابستان در آن یک فصل ساده نیست و یک وضعیت دائمی و فرساینده است. دمای بالای ۴۷ تا ۵۰ درجه، رطوبتهای نزدیک به اشباع و شرجی سنگین، ترکیبی ساختهاند که زندگی روزمره را در این منطقه به چالشی واقعی تبدیل میکند.
در چنین شرایطی نیازهای ابتدایی شهروندان از جمله دسترسی به آب شرب خنک در فضاهای عمومی یک مطالبه لوکس نیست و در واقع یک ضرورت حیاتی است با این حال آنچه در سطح شهر دیده میشود فاصله معناداری با این ضرورت دارد. خیابانها، میادین و نقاط پرتردد آبادان همچنان از حداقل امکانات رفاهی شهری برای مقابله با گرما بیبهرهاند.
نبود آبخوریهای استاندارد در شهری با این سطح از فشار اقلیمی، موضوعی است که این روزها به یکی از بحثهای جدی میان شهروندان، مدیریت شهری و مسئولان اجرایی تبدیل شده است؛ موضوعی که حالا دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک کمبود ساده تلقی کرد؛ نشانهای از یک خلأ زیرساختی در مدیریت شهری بدل شده است.
در چنین فضایی اظهارات مسئولان شهری درباره ضرورت نصب آبخوریهای مجهز، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند چرا که مسئله تنها به آسایش ختم نمیشود و با سلامت عمومی، عدالت شهری و حتی کرامت انسانی شهروندان گره خورده است.
ضرورت نصب آبخوریهای مجهز به آب خنک
خسرو پیرهادی فرماندار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان یکی از گرمترین شهرهای ایران است و اکنون در گرمترین روزهای سال قرار دارد.
وی تصریح کرد: در شهری که دمای هوا از ۴۷ درجه سانتیگراد عبور میکند و رطوبت آن گاهی به 100 درصد میرسد برای ما اصلاً پذیرفته نیست که آب شرب خنک در نقاط پُرتردد شهر وجود نداشته باشد.
فرماندار آبادان عنوان کرد: به شهرداری آبادان اعلام کردهام با توجه به حجم بالای تردد در میادین مرکزی نسبت به نصب آبخوریها و آبسردکنهای مجهز به آب شرب باکیفیت برای شهروندان اقدام کند.
پیرهادی با تأکید بر اینکه آسایش و رفاه مردم خط قرمز ماست، افزود: انتظار میرود این آبخوریها با طراحی متناسب با فضای شهری نصب شوند و نگهداری و بهرهبرداری از آنها نیز به صورت مستمر و بر اساس استانداردهای لازم انجام گیرد.
همافزایی مدیریت شهری
جاسم ثامری، سخنگو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع نصب آبخوریهای مجهز به آبسردکن در سطح شهر از سوی فرمانداری به شهرداری اعلام شده و در دستور پیگیری قرار دارد.
وی افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری از هر طرحی که به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود استقبال میکنند و این موضوع نیز به صورت جدی دنبال خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به شرایط اقلیمی پیشرو توضیح داد: با توجه به افزایش دما و آغاز دورههای شرجی شدید در روزهای آینده این پروژه با حساسیت بیشتری بررسی میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی با اشاره به معیار زیباییشناختی در جانمایی آبخوری، گفت: طراحی آبخوریها باید متناسب با هویت شهری آبادان باشد و از الگوهای معماری ایرانی-اسلامی بهره بگیرد تا علاوه بر کارکرد خدماتی به سیمای شهر نیز آسیب نزند.
آب هست اما نه در خیابان
در سطح شهر اما نگاه مردم، صریحتر و بیپردهتر از گزارشهای اداری است. علی حمیداوی، یکی از شهروندان آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرهایی که حتی آب و هوای خنکتری نسبت به آبادان دارند آبخوریهای عمومی به تعداد زیاد نصب شده و حتی برای حیوانات هم آب در نظر گرفتهاند اما در یکی از گرمترین شهرهای ایران دسترسی ساده به آب خنک در خیابان وجود ندارد.
وی افزود: افزایش قیمت آب معدنی باعث شده مردم در ترددهای روزانه با مشکل جدی مواجه شوند. بطریهای کوچک پاسخگوی گرما و عطش شدید نیستند و نبود آبخوری در سطح شهر این مشکل را تشدید میکند.
این شهروند آبادانی با طرح پرسشهایی از نهادهای مسئول تصریح کرد: چگونه ممکن است در شهری با این حجم از ادارات و سازمانهای بزرگ از جمله هنوز برای یک نیاز ابتدایی شهری اقدام مؤثری صورت نگرفته باشد؟
وی ادامه داد: در آستانه ماه محرم و همچنین حضور زائران اربعین حسینی این کمبود نه فقط برای ساکنان و در واقع برای مهمانان شهر نیز قابل مشاهده و قابل تأمل خواهد بود.
از نصب مهپاش تا جانمایی آبخوریها
از سوی دیگر امین ثامر حسنی، عضو شورای اسلامی شهر آبادان در گفتوگو با خبرنگار مهر از برخی اقدامات در حال اجرا خبر داد.
وی به مکانهای پیشنهادی برای نصب آبخوری اشاره کرد و گفت: چهارراه خیابان امام خمینی (ره) و انتهای مسیر منتهی به پارک شهید منتظری به عنوان نقاط پرتردد برای اجرای این طرح پیشنهاد میشود.
مسئلهای کوچک اما چالشی
آنچه در نگاه اول ممکن است یک کمبود ساده در تجهیزات شهری به نظر برسد در واقع بخشی از یک تصویر بزرگتر از مدیریت خدمات شهری در اقلیمهای سخت است. آبادان شهری است که گرما در آن فقط یک پدیده فصلی نیست و در واقع یک وضعیت پایدار و تعیینکننده در سبک زندگی مردم است.
در چنین شرایطی نبود آبخوریهای عمومی در معابر اصلی صرفاً یک نقص فنی یا اجرایی نیست و نشانهای از فاصله میان برنامهریزی شهری و واقعیتهای زیست محیطی منطقه است.
شهروندان در این میان بیش از هر چیز به اقدام ملموس و سریع نیاز دارند؛ اقدامی که بتواند در کوتاه مدت بخشی از فشار گرما را کاهش دهد و در بلند مدت نیز به بازتعریف استانداردهای خدمات شهری در آبادان منجر شود.
مسئله آبخوری در ظاهر ساده است اما در بطن خود به موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، سلامت عمومی، کرامت انسانی و کیفیت حکمرانی شهری گره خورده است.
اکنون پرسش اصلی این است در شهری که گرما هر روز رکورد تازهای ثبت میکند آیا زیرساختهای شهری هم میتوانند به همان سرعت به نیاز مردم پاسخ دهند یا همچنان باید انتظار ماندن در صف پروژههایی را داشت که سادهاند اما دیر اجرا میشوند؟
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