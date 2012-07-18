به گزارش خبرگزاری مهر کتاب "وعده موعود" نوشته سید حسین فدایی حسین توسط حوزه هنری قم رونمایی شد.

مراسم رونمایی کتاب"وعده موعود" شامگاه سه شنبه 27 تیرماه در جمع پرشمار تماشاگران نمایش "وعده موعود" و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، بهرام محمدی نیا مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز قم، وحید فرجی رئیس حوزه هنری استان قم و جواد طاهری هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما برگزار شد.

کتاب " وعده موعود" نمایشنامه‌ای از تازه‌های نشر حوزه هنری قم، به قلم سید حسین فدایی حسین و روایتی از انتظار و تلاش بشر برای یافتن منجی مصلح و همچنین سیر و سفر او در تاریخ برای دنبال کردن رد پای موعوده وعده شده است.

این نمایشنامه واقع هشتمین کتاب از مجموعه نمایش‌نامه‌های مذهبی است که طی دو سال اخیر توسط حوزه هنری قم تهیه و به چاپ رسیده است.



درخشش شعرا و نویسندگان قمی در دهمین جشنواره شعر و داستان سوره





در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره شعر و داستان سوره از 6 نویسنده و شاعر قمی تقدیر شد.



دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره بعد از ظهر سه شنبه 27 تیرماه با حضور شاعران و نویسندگان برجسته کشورمان و جمعی از پیشکسوتان این عرصه و با معرفی برگزیدگان در رشته های مختلف در شهر ارومیه به کار خود پایان داد.

در بخش "داستان کوتاه بزرگسال"با "موضوع ویژه انقلاب اسلامی" از میان 11 نامزد راه یافته به بخش نهایی، "سیده عذرا موسوی" و "محسن کاویانی" هر دو از استان قم به ترتیب مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

در "بخش شعر کلاسیک" با "موضوع آزاد"، "علی اصغر شیری" و "حسن خسروی وقار" از استان قم به ترتیب به عنوان مقام های دوم و سوم این بخش از جشنواره معرفی شدند.

همچنین در بخش "داستان کودک و نوجوان" با "موضوع آزاد"، "فاطمه نفری" و "سیده فاطمه موسوی" از قم به ترتیب مقام های اول و سوم این بخش از جشنواره را به خود اختصاص دادند.