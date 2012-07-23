به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر دکتر محمد حسن گنجی پدرعلم جغرافیای ایران صبح امروز از محل مسجد امام حسین(ع) بیرجند آغاز شد.

پیکر دکتر گنجی پس از تشییع توسط مردم و دانشجویان خراسان جنوبی برای خاکسپاری به پارکی که به نام وی نامگذاری شده بود منتقل شد.

این مراسم با حضور قالیباف شهردار جمعی از اساتید، محققان و دانشجویان دانشگاه های تهران و خراسان جنوبی برگزار شد.

محمد حسن گنجی در 21 خرداد 1291 هجری شمسی در بیرجند به دنیا آمد.

پروفسور محمدحسن گنجی پدر جغرافیای نوین ایران در سال 2001 میلادی به عنوان مرد سال هواشناسی جهان برگزیده شده بود.

دکتر گنجی در سن 100 سالگی روز 28 تیر ماه بر اثر زمین خوردن در منزل شخصی خود دچار خونریزی مغزی شد و به بیمارستان پیامبران منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت اما پنج شنبه شب بر اثر خونریزی مجدد و کهولت سن دار فانی را وداع گفت.