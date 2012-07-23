به گزارش خبرنگار مهر، نخستین حادثه تصادف، در اثر برخورد دو دستگاه پراید و پژو در محور ارتباطی دهدشت- بهبهان اتفاق افتاد که در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

مصدومان این حادثه با کمک مرکز فوریتهای پزشکی و همکاری نیروهای هلال‌احمر، پس از انجام کمک‌های اولیه به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت انتقال یافته و مورد مداوا قرار گرفتند.

در حادثه ای دیگر یک دستگاه اتوبوس و تریلر در گردنه "شلالدان" گچساران باهم برخورد کردند که طی آن هفت نفر مصدوم شدند و به بیمارستان شهید رجایی گچساران انتقال یافتند.

همچنین شب گذشته نیز یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در منطقه "باگ" در جاده یاسوج به اصفهان دچار سانحه شد که طی آن هشت نفر مجروح شدند.

مجروحان شب گذشته به بیمارستان شهد بهشتی یاسوج انتقال یافتند و مورد مداوا قرار گرفتند.