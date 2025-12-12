  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

انتقال ۷ مصدوم حادثه تهران-یاسوج به مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد

انتقال ۷ مصدوم حادثه تهران-یاسوج به مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت:۷ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس تهران-یاسوج به مرکز استان منتقل شدند.

محمد مظفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی اتوبوس تهران-یاسوج در مسیر یاسوج-اصفهان در شهرستان سمیرم، گفت: در این حادثه تاکنون ۱۷ نفر مصدوم و چهار نفر جان باختند.

وی اظهار کرد: مصدومان به بیمارستان‌های سمیرم اعزام و ۵ نفر دیگر به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۷ نفر از این تعداد که وضعیت بهتری دارند به وسیله اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های استان منتقل شدند.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر این حادثه در صورت تغییر مجدداً اعلام می‌شود.

کد خبر 6686646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      وقتی پول میدن معاینه فنی میگیرن،بازدید چرخ و بازدید ترمز نمیکنن،میشه این حوادث

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها