انتقال ۷ مصدوم حادثه تهران-یاسوج به مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد

محمد مظفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی اتوبوس تهران-یاسوج در مسیر یاسوج-اصفهان در شهرستان سمیرم، گفت: در این حادثه تاکنون ۱۷ نفر مصدوم و چهار نفر جان باختند.

وی اظهار کرد: مصدومان به بیمارستان‌های سمیرم اعزام و ۵ نفر دیگر به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۷ نفر از این تعداد که وضعیت بهتری دارند به وسیله اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های استان منتقل شدند.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر این حادثه در صورت تغییر مجدداً اعلام می‌شود.