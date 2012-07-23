مهدی کفاش در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اجرای طرح صدور سند جهت املاک روستایی شهرستان گرمسار، اظهار داشت: برابر آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن مکلف است با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند برای املاک واقع در محدوده طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار اقدام نماید.

وی ادامه داد: همچنین از وظایف محول شده جدید به بنیاد مسکن، صدور اسناد مالکیت برای املاک فاقد سند در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمسار در خصوص صدور اسناد مالکیت گفت: در حال حاضر واحدهای مسکن مهر شهرهای آرادان و ایوانکی و روستاهای کرند، کوشک، حاجی آباد، نوده اربابی، غیاث آباد، لجران، رستم آباد، حسین آباد کردها و چشمه نادی به دلیل نیمه تمام بودن اقدامات گذشته در اولویت قرار گرفته اند و امید می رود سایر روستاهای شهرستان های گرمسار و آرادان را نیز پوشش داده و نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام نماییم.