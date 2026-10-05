نقش «روابط» در حال بد فوتبال؛ «الفت» میان کادر فنی و بازیکن زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در پنجره فیفادی مهرماه و پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، دو دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان و روسیه برگزار کرد که حاصل آن برای شاگردان امیر قلعه‌نویی دو شکست بود. ملی‌پوشان ایران در نخستین بازی مقابل ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و در دومین دیدار نیز برابر روسیه با دو گل مغلوب شدند تا نخستین آزمون‌های تدارکاتی خود پس از جام جهانی را بدون پیروزی پشت سر بگذارند.



این دو مسابقه در شرایطی برگزار شد که کادر فنی تیم ملی فرصت داشت ضمن ارزیابی وضعیت بازیکنان، ترکیب و نفرات مختلف را برابر دو حریف متفاوت محک بزند و برای ادامه مسیر آماده‌سازی تیم ملی، نقاط ضعف و قوت شاگردان قلعه‌نویی را مورد بررسی قرار دهد؛ با این حال، دو شکست متوالی و عملکرد ایران در این دیدارها بار دیگر پرسش‌هایی را درباره شرایط فنی تیم ملی و برنامه این تیم برای ادامه مسیر ایجاد کرده است.

رسول کربکندی کارشناس و پیشکسوت فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای تدارکاتی برابر ازبکستان و روسیه اظهار کرد: واقعاً تیم ملی در این دو بازی چیزی برای ارائه نداشت و خیلی ضعیف بازی کرد. تقریباً نیمی از ترکیب را بازیکنان جوان‌تر و نیمی دیگر را بازیکنان باتجربه تشکیل می‌دادند و در نیمه دوم نیز با تعویض‌ها تا حدودی تعادل حفظ شد، اما بازیکنان باتجربه ما مرتکب سه اشتباه شدند و نتیجه آن سه گل خوردن تیم بود.





وی افزود: در مجموع عملکرد تیم ملی اصلاً رضایت‌بخش نبود و حال فوتبال ما خوب نیست. در رده‌های مختلف شرایط مناسبی نداریم و هر روز شاهد تکرار نتایج ضعیف هستیم. درست است که این مسابقات تدارکاتی هستند، اما متأسفانه امکان برگزاری بازی با تیم‌های مختلف را نداریم و فعلاً مرتب با ازبکستان بازی می‌کنیم.



پیشکسوت فوتبال ادامه داد: ازبکستان در سال‌های اخیر جهش خوبی داشته و به‌خصوص با جوانگرایی منطقی خود نشان داده که به آینده نگاه می‌کند، اما ما همچنان بیشتر به امروزمان توجه داریم و برای آینده برنامه کافی نداریم. همین مسئله باعث شده تولید مناسبی برای تیم ملی نداشته باشیم و شکل بازی تیم ملی نیز اصلاً قابل قبول و تماشایی نباشد.



کربکندی درباره مشکل اصلی فوتبال ایران گفت: مشکل فوتبال ما در درجه اول تولید بازیکن است. دیگر تولید خوبی در فوتبالمان نداریم. با کمتر شدن حضور بازیکنان خارجی در لیگ، فرصت بیشتری برای جوان‌ها ایجاد شده، اما از همین بازیکنان جوان نیز به اندازه کافی استفاده نمی‌کنیم.



وی تصریح کرد: یک الفت زیادی میان کادر فنی و بازیکنان فعلی تیم ملی وجود دارد و حاضر نیستیم این بازیکنان را کنار بگذاریم. در حالی که تیم برای پیشرفت به انگیزه، انرژی و روح جدید نیاز دارد. من هنوز نمی‌دانم چه زمانی قرار است در تیم ملی جوانگرایی کنیم. قبل از جام جهانی می‌گفتیم زمان جوانگرایی نیست و بعد از آن هم برای جام ملت‌ها همین حرف را می‌زنیم. بالاخره چه زمانی باید این تغییر نسل انجام شود؟





کارشناس فوتبال ادامه داد: بازیکنانی از تیم ملی کنار رفته‌اند، اما هنوز نتوانسته‌ایم برای آنها جایگزین مناسبی پیدا کنیم و به همین دلیل دوباره همان بازیکنان را دعوت می‌کنیم. این شرایط باعث شده فوتبال ما در همان وضعیت قبلی باقی بماند و پیشرفت نکند.



کربکندی با اشاره به ضعف تاکتیکی تیم ملی گفت: از نظر تاکتیکی نیز فوتبال ما قوی نیست. تیم‌های دیگر می‌توانند تعداد زیادی پاس متوالی بدهند و مالکیت توپ داشته باشند، اما ما در این زمینه ضعیف هستیم. بازی ما شناور نیست و با وجود اینکه بسیاری از بازیکنان سال‌ها کنار هم بازی کرده‌اند، باز هم فوتبال قابل قبولی ارائه نمی‌کنیم. شاید همین شرایط باعث شده برای آنها همه چیز عادی شود و تلاش لازم برای بهتر شدن کاهش پیدا کند.



وی افزود: اگر فوتبال ما با همین روند ادامه پیدا کند، ممکن است چند سال دیگر حتی مقابل تیم‌های درجه دوم و سوم آسیا هم شکست بخوریم؛ چراکه فوتبال ما ساختار درستی ندارد.



پیشکسوت فوتبال درباره شرایط تیم ملی در آستانه جام ملت‌های آسیا گفت: کمتر از ۱۰۰ روز تا جام ملت‌ها باقی مانده و همه تیم‌ها با بهترین شرایط خود در این مسابقات حاضر می‌شوند. ممکن است تیم ملی از مرحله گروهی صعود کند، اما بعد از آن مهم است با چه حریفی روبه‌رو شویم. با این فوتبالی که در حال حاضر می‌بینیم، چندان نمی‌توان امیدوار بود.



کربکندی در خصوص استفاده از مربیان خارجی نیز گفت: اعتقاد شخصی من این است که در رده‌های پایه قطعاً به مربی خارجی نیاز داریم. باید استعدادها بدون روابط کشف شوند، چون متأسفانه امروز روابط در انتخاب بازیکنان رده‌های پایه تأثیر زیادی دارد و حتی دلال‌ها نیز در این فرآیند اثرگذار شده‌اند.



وی ادامه داد: بسیاری از استعدادهای واقعی در مناطق محروم هستند و خانواده‌های آنها توان مالی حضور فرزندانشان در آکادمی‌ها و مدارس فوتبال را ندارند و به همین دلیل دیده نمی‌شوند. به نظر من جای کشف استعدادها با خانواده‌های متمول عوض شده است؛ خانواده‌هایی که می‌توانند از فرزندانشان حمایت مالی کنند یا از روابط استفاده کنند. البته این موضوع استثنا هم دارد، اما در مجموع به نظر می‌رسد جای استعداد با پول عوض شده و همین مسئله تولید بازیکن را متوقف کرده است.



کربکندی تأکید کرد: اگر قرار است مربی خارجی برای فوتبال پایه بیاوریم، باید یک برنامه پنج‌ساله داشته باشد و امکانات لازم نیز در اختیارش قرار بگیرد. بدون برنامه و امکانات نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت و اگر این روند ادامه پیدا کند، فوتبال ما از نظر ساختاری روزبه‌روز ضعیف‌تر خواهد شد.



وی در پایان گفت: فوتبال سال‌ها یکی از دلخوشی‌های مردم ما بوده، اما امروز بسیاری از مردم دیگر رغبت چندانی به تماشای فوتبال ندارند. تیم ملی هم که همیشه مورد علاقه مردم بوده، با این نتایج و این شکل بازی نتوانسته رضایت آنها را جلب کند. از طرفی بعد از هر بازی نیز نوعی طلبکاری دیده می‌شود و برای نتایج ضعیف معمولاً تلاش می‌کنیم فرد یا گروه دیگری را مقصر معرفی کنیم.



کربکندی خاطرنشان کرد: اگر یک تصمیم عاجل برای این وضعیت گرفته نشود، آینده خوبی را برای فوتبال کشورمان نمی‌بینم و باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح شرایط فوتبال، از رده‌های پایه تا تیم ملی بزرگسالان، چاره‌اندیشی شود.