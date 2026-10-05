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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

پرداخت وام ۶۰ میلیونی به بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت وام ۶۰ میلیونی به بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، از پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به ۳۳۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی، در برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما، گفت: دور دوم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از طریق ثبت نام در کانون ها انجام می شود.

وی با اشاره به همراهی سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه برای پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزود: انتخاب ۳۳۰ هزار نفر از بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته، قدری سخت و دشوار است.

اسدی تاکید کرد: این وام به بازنشستگانی که سال ۱۴۰۳ از این تسهیلات استفاده کرده اند، تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: مبلغ این وام هر سال ۱۰ میلیون تومان افزایش می یابد و بر همین اساس، امسال مبلغ ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اسدی در خصوص روند اعطای این وام، گفت: این وام بر اساس سرانه استان ها و از طریق کانون های بازنشستگی انجام می شود.

کد مطلب 6968205
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • نازنین نوری IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      به چه صورت هستش
    • زهرا برزین قشلاقی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      درخواست تقاضای وام 60میلیونی
    • مریم حسین نژاد دانشور IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به چه روشی میتونم وام بگیرم
    • علی اصغر شاکری IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ۱۲ سال هست بازنشسته شده ام وتا کنون هیچ وامی دریافت نکرده ام من هم مشکلات دارم مثل بقیه چرا ظلم می کنید چرا

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