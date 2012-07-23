رزمایش تاکتیکی دفاعی در گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی تربیت و آموزش بسیج دانش آموزی دامغان با موضوع مبارزه با شیطان ‏پرستی با حضور 24 نفر از دانش آموزان دختر برگزار شد.

مسئول برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد: این دوره آموزشی با هدف آشنایی جوانان با فرقه های ضاله و عرفان های کاذب و دروغین و آگاه سازی در خنثی سازی عملیات روانی این گروه های ضد دین در محل کانون جوانان بسیج دامغان برگزار شد.

محدثه سفیدیان افزود: در این دوره ضمن بیان اهداف شیطان پرستان در کشورهای غربی، ریشه های پیدایش شیطان ‏پرستی ‌تبیین شد و دانش آموزان با فرق ضاله و عرفان‌های دروغین آشنا شدند و نمادهای شیطان پرستان به دانش آموزان معرفی شد.

جلسه توجیهی تربیت مسئول واحد مقاومت بسیج دامغان برگزار شد

فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده دامغان گفت: جلسه توجیهی تربیت مسئول واحد مقاومت بسیج دانش آموزی شهید فهمیده دامغان با حضور 9 دانش آموز پسر و 14 دانش آموز دختر برگزار شد.

محمد مطلبی نژاد افزود: این جلسه توجیهی با هدف تربیت مدیر و کادرسازی واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی در مدارس و به منظور ارتقاء سطح دینی و سیاسی و اخلاقی اعضاء برگزار شده است.

وی گسترش تفکر بسیجی، حفظ و تقویت روحیه انقلاب و ایجاد روحیه شور و نشاط، مسئولیت پذیری، ‌تعهد و سعه صدر و کمک به سرگروه‏های حلقه صالحین مدارس برای اداره حلقه‏های تربیتی را از دیگر اهداف برگزاری این دوره عنوان کرد.

رزمایش تاکتیکی دفاعی دو روزه بسیج گرمسار برگزار شد

فرمانده گردان امام حسین (ع) گرمسار در حاشیه رزمایش تاکتیکی دفاعی دو روزه بسیج این شهر گفت: بسیج نیروی آماده و منسجم در تمامی صحنه‏ها و زمان‏ها است.

مهدی کاشفی پور همچنین با تشریح برنامه‏های این رزمایش عنوان کرد: هدف از برگزاری این رزمایش ارتقای سطح تاکتیکی و کیفی نیروهای بسیجی برای رسیدن به حفظ انسجام است.

وی آموزش‌های مورد نظر در این رزمایش را شناخت تاکتیک‏ های نوین جنگ نرم و چگونگی مقابله با آن عنوان کرد.

هشتمین دوره آموزش تکمیلی بسیجیان گرمسار برگزار شد



فرمانده گردان امام حسین (ع) گرمسار از برگزاری هشتمین دوره آموزش تکمیلی بسیجیان این گردان در منطقه عمومی شهرستان گرمسار خبر داد.

مهدی کاشفی‌پور گفت: در این دوره، آموزش‌هایی از قبیل پدافند عامل و غیرعامل، جنگ نوین، امداد و بهداشت و تاکتیک‌های نوین نظامی به بسیجیان عرضه شد.

وی افزود: این آموزش‌های کمک می‌کند تا بسیجیان به تمامی خطرات احتمالی واقف شوند و بتواند در مواقع لازم از حیثیت نظام و کشور دفاع کنند.

بسیجیان شاهرود به قله شاهوار صعود کردند

بسیجیان شهرستان شاهرود به همت گردان بسیج حضرت ابوالفضل (ع) این شهر، به جهت حفظ انسجام و ارتقای توان جسمی نیروهای کادر و وظیفه به قله چهار هزار متری شاهوار شاهرود بام استان سمنان صعود کردند.

همچنین با هدف ارتقاء توان رزمی، دفاعی و آموزشی بسیجیان، گروهان‏ های یکم و دوم گردان حضرت سیدالشهداء (ع) شاهرود نیز اردوی 48 ساعته تاکتیکی این گردان را برگزار کردند.

پاسداران و بسیجیان این گروهان‎ها ضمن برگزاری این اردو، به قله سه هزار و 400 متری کوه قاسم‏رود شهرستان شاهرود صعود کردند.

همچنین اردوی دو روزه حفظ و انسجام گروهان سوم گردان بسیج حضرت سیدالشهداء(ع) شاهرود با هدف ارزیابی نیروها و سنجش آمادگی دفاعی جسمانی از لحاظ نظامی و آموزشی، برگزار شد.