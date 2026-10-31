مسلم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کشت زعفران در استان اظهار کرد: در سال جاری پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ کیلوگرم زعفران در استان برداشت شود و سطح زیر کشت این محصول به ۳۷.۵ هکتار رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید زعفران افزود: زعفران یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و توسعه کشت آن می‌تواند درآمد کشاورزان را افزایش دهد و به رونق اقتصادی مناطق روستایی کمک کند.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به سازگاری این گیاه با شرایط اقلیمی استان، تلاش می‌کنیم کشت زعفران را در مناطق مستعد گسترش دهیم و حمایت‌های لازم را از بهره‌برداران انجام دهیم.

وی در پایان گفت: کارشناسان باغبانی آمادگی دارند آموزش‌های لازم را در زمینه کاشت، داشت و برداشت زعفران به کشاورزان ارائه دهند تا تولید این محصول با کیفیت مطلوب افزایش یابد.