https://mehrnews.com/x3dtFX ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ کد مطلب 6995678 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ روایت صیاد قشمی از حمله دشمن آمریکایی به قایق های صیادی قشم-یکی از صیادان حاضر در صحنه حمله دشمن آمریکایی به قایقهای صیادی، روایتی از لحظه حمله ارائه کرد. دریافت 4 MB کد مطلب 6995678 کپی شد مطالب مرتبط ترامپ و پاستیل بازیِ شازدهٔ کوچولو فوربس: حمله به ایران عواقبی وحشتناک دارد حمله به سوریه حمله به فلسطین است آبشیرینکنهای بومی در مسیر رفع تنش آبی قشم برچسبها هرمزگان قشم حمله نظامی
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