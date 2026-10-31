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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

روایت صیاد قشمی از حمله دشمن آمریکایی به قایق های صیادی

روایت صیاد قشمی از حمله دشمن آمریکایی به قایق های صیادی

قشم-یکی از صیادان حاضر در صحنه حمله دشمن آمریکایی به قایق‌های صیادی، روایتی از لحظه حمله ارائه کرد.

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کد مطلب 6995678

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