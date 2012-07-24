به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد نماز جمعه بجنورد ضمن تبریک پنجم مرداد سالروز اولین اقامه نماز جمعه در کشور و قدردانی از تلاش‌های آنان افزود: آنچه شما را به این صحنه کشیده است، عشق به خدا، ولایت و نماز جمعه است.

وی اظهار داشت: خدمت خالصانه و صادقانه شما در ستاد، به منظور ایجاد زمینه حضور گسترده و با نشاط مردم در آیین عبادی- سیاسی نماز جمعه یک عبادت است.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه ستاد نماز جمعه پیشانی نماز جمعه است افزود: نماز جمعه، نماز ویژه و کم نظیری است و لذا کار اعضای ستاد نیز باید یک کار ارزشمند و ویژه باشد.

وی خطاب به اعضای ستاد نماز جمعه تاکید کرد: شما با ایمان، عشق و عاطفه مردم سرو کار دارید و رفتار شما بر روی حضور مردم در نمازجمعه تاثیر گذاراست، بنابراین باید مراقب رفتار و برخوردهای خود با مردم و به ویژه با نمازگزاران باشید.

امام جمعه بجنورد، نماز جمعه را به بیان قرآن کریم منبع خیرو برکت دانست و افزود: باید این امر خیر و مبارک را به زیبایی تمام در جامعه گسترش داده و زمینه حضور مردم و به ویژه جوانان را در این مکان مقدس فراهم آورید.

وی خدمت در ستاد نماز جمعه را نشانه‌ای از الطاف الهی دانست وگفت: اعضای ستاد کسانی هستند که برای جاری کردن این امر مقدس در جامعه تلاش می‌کنند و این امرمهم به دست آنان در جامعه گسترش و توسعه می‌یابد.

وی از اعضای ستاد خواست تا احترام به مردم و نمازگزاران را سر لوحه کار خود قرار دهند.

نکوداشت آیت الله مهمان نواز در دستور کار ستاد نماز جمعه بجنورد

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه از برگزاری مراسم نکوداشت آیت الله مهمان نواز خبرداد و گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئولین فرهنگی و دستگاههای اجرایی استان مراسم نکوداشت با عظمتی را برای ایشان برگزار کنیم.

وی به دیدارهای خود با آیت الله مهمان نواز امام جمعه سابق این شهر و نماینده مردم خراسان شمالی در خبرگان رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان قریب به نیم قرن از عمر با برکت خود را برای اعتلای اسلام، ترویج دین و خدمت به فرهنگ اسلامی و مردم این منطقه صرف کرده است.

امام جمعه بجنورد از آیت الله مهمان نواز به عنوان عالم و روحانی برجسته ای یاد کرد و گفت: ایشان دنیایی از تجربه، علم و آگاهی هستند که باید از وجود ایشان به خوبی بهره برد.

راه اندازی مهد آدینه در محل مصلی نماز

امام جمعه بجنورد در این دیدار از راه اندازی مهد آدینه در محل مصلی نماز جمعه بجنورد خبرداد و گفت: به زودی شاهد راه اندازی این مهد در محل مصلی خواهیم بود.

وی این اقدام را در راستای آرامش فکری مادرانی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند عنوان کرد و افزود: مادران نمازگزار باید در طول برگزاری نماز از آرامش فکری خاصی برخوردار باشند و این مهد می‌تواند زمینه این آرامش را برای مادران نمازگزار فراهم کند.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه اظهار داشت: کار ساخت مهد آدینه از امروز توسط شهرداری بجنورد آغاز شده و در کنار آن، پارک آدینه نیز برای سرگرمی و تفریح کودکان در ساعات برگزاری نماز راه اندازی می‌شود.

طرح "یاوران نماز" در بجنورد اجرایی می‌شود

امام جمعه بجنورد همچنین از اجرای طرح "یاوران نماز" در بجنورد خبر داد و افزود: علاوه بر اعضای ستاد نماز جمعه که در راستای انجام کارهای فرهنگی برای اقامه نماز جمعه تلاش می‌کنند، افرادی به عنوان یاوران نماز نیز انتخاب و برای آنان کارت شناسایی صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای جذب بیشتر مردم به ویژه جوانان به نماز جمعه انجام می‌شود.

حجت الاسلام یعقوبی، انجام تبلیغات مناسب، فضاسازی رسانه‌ها اعم از صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، نصب تابلو و بنرهای مناسب در سطح شهر وهمچنین نقش خطیب جمعه را در حضور گسترده مردم در نماز موثر دانست.

وی بر حضور جوانان در نماز جمعه تاکید کرد و افزود: تاکید مقام معظم رهبری در راستای ایجاد زمینه‌های حضور جوانان در نماز جمعه، از مهم‌ترین مواردی است که معظم له در حکم انتصاب اینجانب به آن اشاره کرده‌اند.

وی در پایان از اعضای ستاد نماز جمعه خواست تا با برنامه ریزی و ارائه راهکارهای جدید و نو، مقدمات حضور گسترده مردم در نماز جمعه را فراهم کنند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام حسین عابدینی رییس دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ضمن خیر مقدم به امام جمعه جدید بجنورد فرازهایی از وصیت نامه سیاسی - الهی حضرت امام (ره ) را در خصوص اهمیت و جایگاه نماز جمعه قرائت کرد.

سپس ملک محمد علیزاده مسئول ستاد نماز جمعه بجنورد گزارشی کوتاه از اقدامات انجام شده و عملکرد ستاد را به اطلاع امام جمعه جدید این شهر رساند و از زحمات آیت ا... مهمان نواز امام جمعه سابق این شهر قدردانی کرد.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی جمعه گذشته، طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان امام جمعه جدید بجنورد منصوب شد.

پیش از این آیت الله حبیب الله مهمان نواز به عنوان اولین امام جمعه بجنورد 32 سال امامت جمعه این شهر را برعهده داشت.