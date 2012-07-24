به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب آیینه حقایق‌نما تالیف شیخ نورالدین محمد فرزند شاه مرتضی کاشانی از عالمان قرن دوازهم هجری است و از جمله آثار تربیتی و اخلاقی به شمار می‌رود.



این کتاب که با تحقیق منصور ابراهیمی از مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فراهم آمده است، برای نخستین بار تصحیح و چاپ می شود.



از نگاه محقق این کتاب، نورالدین محمد فرزند شاه مرتضی کاشانی در کتاب خود با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) با زبانی ساده مراحل سلوک الی الله و تخلق به اخلاق فاضله را بیان کرده است.



مباحث این کتاب در دو فن و 25 باب گرد آمده است که فن اول در «مجاری تفکر در اسرار طاعات الهیه و عبادات نقلیه» و فن دوم در «مواقع تفکر در اسرار اخلاق ناپسند و پسندیده» است.



کتاب آیینه حقایق‌نما در اسرار عبادات و اخلاق همچنین نخستین کتاب از مجموعه میراث اخلاقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به شمار می رود.



این کتاب در 284 صفحه به نگارش در آمده است که 54 صفحه از آن به مقدمه تحقیق در معرفی شخصیت و آثار مولف اختصاص دارد.



ابراهیمی محقق کتاب در فصل اول آن بیان داشته است که نورالدین محمد در تفسیر، حدیث، ادعیه، فقه، کلام و عقائد، اخلاق، رجال و ادب آثاری از خود به جا گذاشته است.



دو فصل دیگر این کتاب نیز منطبق بر دو فن مدنظر نورالدین محمد تنظیم شده است و در فن اول 15 باب و در فصل دوم 10 باب گنجانده شده است.



برخی از عناوین باب های 25 گانه این کتاب از این قرارند: در اسرار طهارت و نظافت، در اسرار نماز، در اسرار دعا و ذکر، در اسرار تلاوت قرآن، در اسرار زکات و معروف، در متعلقات غضب و کینه، در تعلقات محبت دنیا و در متعلقات صبر.



نویسنده در بخشی از کتاب، ذیل باب در اسرار نماز، نماز را به صورت آدمی تشبیه کرده و آورده است: بدان که خدای تعالی نماز را مصور به صورت آدمی گردانیده، چنان که اخلاص و نیت و حضور قلب نازل منزله روح‌اند و نشستن و برخاستن در آن به منزله بدن‌اند و رکوع و سجود به منزله سر و دست پایند...



این کتاب در شمارگان هزار و 400 نسخه به قیمت 45 هزار ریال از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

