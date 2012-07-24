216 کیلوگرم مواد مخدر در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین پارسا گفت: در اولین عملیات مأموران پاسگاه عملیاتی معدن حاجات حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک که با توجه به حالات روحی راننده و سرنشینان، خودرو را برای انجام بازرسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو وانت نیسان موفق به کشف 91 کیلوگرم تریاک از داخل باک CNG خودرو در قالب 74 قوطی نوشابه ای بزرگ و کوچک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان ادامه داد: در این رابطه سه نفر متهم دستگیر شدند.

سرهنگ پارسا اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان در پی چند عملیات دیگر نیز موفق به کشف و ضبط 125کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند که در این عملیات ها تعداد 8 نفر متهم دستگیر، سه دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

وی عنوان کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

کشف 24 کیلوگرم تریاک در سربیشه

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف 24 کیلو گرم تریاک و دستگیری دو متهم خبر داد.

سرهنگ دوم علیرضا سرفرازی گفت: در پی اعلام خبر مبنی بر حمل مواد مخدر با یک دستگاه خودرو سواری در یکی از محورهای فرعی این شهرستان بلافاصله تیم گشت به محور مورد نظر اعزام که به محض مشاهده خوردو فرمان ایست صادره و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه افزود: مأموران پس از توقف، خودروی سواری را جهت بازرسی تکمیلی به ستاد انتظامی شهرستان انتقال که مأموران در بازرسی از خودرو موفق به کشف مقدار 24 کیلو و 350 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه در دو رکاب خوردو جاسازی شده بود، شدند.