پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درپی درگذشت اندیشمند مازندرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی درگذشت دکتر علی قائمی، پژوهشگر و صاحب‌نظر حوزه تعلیم و تربیت را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

درگذشت دکتر علی قائمی، اندیشمندِ کوشای حوزه تعلیم و تربیت، مایه تأثر شد. عمر ایشان که از نسلِ اهلِ مسئولیت بود، در پیوند دانش و دین گذشت.

بالاخص در سال‌های آغازین انقلاب، که در کنار شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، سهمی در پی‌ریزیِ ساختارهای حقوقی و تقنینی نظام اسلامی داشت و پس از آن نیز میدانِ علم و تربیت را وانگذاشت و آثار و شاگردانش میراث جاری و باقیات الصالحاتش هستند.

برای روح آن فقید سعید، مغفرت و رحمت واسعه و برای بازماندگان و وابستگان محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.

به گزارش مهر، دکتر علی قائمی از برجسته‌ترین پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزه تعلیم و تربیت در ایران بود.

وی دانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی دینی از دانشگاه سوربن فرانسه بود و سال‌ها در دانشگاه‌های کشور به تدریس و پژوهش پرداخت. قائمی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشت و در تدوین برخی از ساختارهای حقوقی و تقنینی جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کرد.

او ده‌ها اثر در حوزه‌های تعلیم و تربیت، خانواده، کودک، اخلاق و سبک زندگی اسلامی تألیف کرد که بسیاری از آنها از منابع معتبر این حوزه به شمار می‌روند.

وی اهل مازندران و شهرستان بابل بوده است.