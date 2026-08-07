پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درپی درگذشت اندیشمند مازندرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی درگذشت دکتر علی قائمی، پژوهشگر و صاحبنظر حوزه تعلیم و تربیت را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
درگذشت دکتر علی قائمی، اندیشمندِ کوشای حوزه تعلیم و تربیت، مایه تأثر شد. عمر ایشان که از نسلِ اهلِ مسئولیت بود، در پیوند دانش و دین گذشت.
بالاخص در سالهای آغازین انقلاب، که در کنار شهید آیتالله دکتر بهشتی، سهمی در پیریزیِ ساختارهای حقوقی و تقنینی نظام اسلامی داشت و پس از آن نیز میدانِ علم و تربیت را وانگذاشت و آثار و شاگردانش میراث جاری و باقیات الصالحاتش هستند.
برای روح آن فقید سعید، مغفرت و رحمت واسعه و برای بازماندگان و وابستگان محترم، صبر و آرامش مسئلت دارم.
به گزارش مهر، دکتر علی قائمی از برجستهترین پژوهشگران و نظریهپردازان حوزه تعلیم و تربیت در ایران بود.
وی دانشآموخته دکترای جامعهشناسی دینی از دانشگاه سوربن فرانسه بود و سالها در دانشگاههای کشور به تدریس و پژوهش پرداخت. قائمی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهعنوان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشت و در تدوین برخی از ساختارهای حقوقی و تقنینی جمهوری اسلامی نقشآفرینی کرد.
او دهها اثر در حوزههای تعلیم و تربیت، خانواده، کودک، اخلاق و سبک زندگی اسلامی تألیف کرد که بسیاری از آنها از منابع معتبر این حوزه به شمار میروند.
وی اهل مازندران و شهرستان بابل بوده است.
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