شله مشهدی غذایی با سود سرشار/ صف مردم هنگام افطار دیدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که بر سر سفره افطار ماه رمضان کاسه های محتوی شله مشهدی و حلیم جایگاه خاصی دارند لذا بازارگرمی برای صاحبان مشاغل مرتبط با آنها در این ماه ایجاد شده و اعداد و ارقام جالبی در آخر این ماه برای فروشندگان این نوع غذاها رقم می خورد.

بنا به گفته برخی از فروشندگان شله مشهدی، گردش مالی آنها از فروش این آش محلی درآمدی نجومی و غیر قابل باور را برای آنها در طول 30 روز ماه رمضان رقم می زند.

درآمد نجومی فروش شله مشهدی

در حال حاضر به دلیل استقبال مردم، بسیاری از مغازه های آبمیوه و خوارو بار فروشی نیز اقدام به فروش شله مشهدی می کنند تا صاحب درآمد نجومی در پایان ماه رمضان شده و بار خود را تا سال آینده ببندند.

بر پایه این گزارش، شله مشهدی در ماه رمضان پر طرفدارترین وعده غذایی است که بر سر سفره قرار داده می شودو بیشتر مردم این شهرعلاقه خاصی به صرف حلیم و شله مشهدی هنگام افطار دارند.

حال و هوای رستوران های مشهد قبل از لحظات دل نشین افطار با عطر و بوی شله عجین شده و مردم این شهر ساعاتی قبل از فرا رسیدن اذان مغرب به سمت مغازه ها و رستوران هایی که شله می فروشند حرکت می کنند.

رستوران هایی که وقت غروب وقتی گذرت به آنها می افتد با صحنه دیگ های بزرگ و صف های طولانی مواجه می شوی، این صحنه ای است که 30 روز در مشهد تکرار می شود.

تغییر کاربری مغازه های مشهد

مهدی که یکی از فروشندگان پر و پا قرص شله مشهدی در ماه رمضان و محرم و صفر است، می گوید: این روزها به دلیل اینکه درآمد حاصل از فروش شله و حلیم در ماه رمضان خوب است عده ای از افراد به صورت موقت تغییر کاربری داده و در مغازه خود اقدام به فروش این نوع غذاها می کنند.

وی ادامه می دهد: زمانی که من وارد شغل آشپزی شدم تنها چند آشپز در سطح شهر مشهد توانایی پخت شله را داشتند چرا که طبخ این غذا سخت است و از سویی در آن زمان شله مانند امروز بر روی گاز در آشپزخانه ها و در رستوران ها به آسانی طبخ نمی شد و باید برای پخت این غذا ازتنه خشک درختان "کنده" استفاده می شد.

وی با بیان اینکه من 18 سال است که ایام رمضان و محرم شله و حلیم می پزم، می افزاید: تا چند سال پیش برای فروش شله و پخت و پز آن دست زیاد نبود و مغازه من و چندین نفر دیگر تنها مکان هایی بود که در آن شله فروخته می شد.

این فروشنده شله مشهدی می گوید: در حال حاضر با گذشت چندین روز از ماه رمضان بیش از 10 میلیون تومان از فروش این غذا کسب کرده ام.

وی با اشاره به اینکه درآمد شله پزی در ماه رمضان خوب است، می گوید: در برخی از روزهای ماه رمضان بیش از 900 نفر برای خرید شله در جلوی مغازه صف می کشند.

وی ادامه داد: درآمدی که از طریق شله بدست می آید در هر سال بسته به افزایش قیمت گوشت و لوبیا آن متفاوت است.

وی با بیان اینکه طبخ شله کار پر زحمتی است، می افزاید: من پختن شله را از پدرم فرا گرفتم چون او نیز در محله نوغان برای ایام رمضان و یا محرم و صفر شله می پخت و همه مردم محل دست پختش را در طبخ این غذا باور داشتند.

هر دیگ شله غذای 800 نفر را تامین می کند

سید مهدی با اشاره به مراحل طبخ شله می افزاید: برای طبخ شله، معمولا از دیگهای مسی بزرگی استفاده می شود که غذای 200 تا 800 نفر را تامین می کند و این غذا با صبر پخته و با دقت بسیار به عمل می آید.

وی ادامه داد: مواد اصلی این غذا را که از خاصیت غذایی فراوان برخوردار است،گوشت، حبوبات و ادویه فراوان تشکیل می دهد.

این فروشنده شله می افزاید: در گذشته، پخت این غذا با استفاده ازتنه خشک درختان "کنده" انجام می شده است، اما اکنون با استفاده از گاز این کار انجام می شود.

200 سال قدمت شله مشهدی

وی یادآور شد: پیشینه این غذای محلی که ترکیبی از مهمترین مواد مورد نیاز بدن ایت به حدود 200سال قبل باز می گردد و این غذا طی سالیان متمادی، در ماه های رمضان و محرم و یا در چهلمین روز درگذشت اموات، پخته و عرضه می شده است.

اما سید مهدی تنها فروشنده ای نیست که منتظر رسیدن ماه رمضان بوده است زیرا مغازه های زیادی در گوشه و کنار این شهر برای رونق گرفتن حرفه شان چشم به راه دیدن هلال ماه بوده اند .

مصطفی احمدی نیز از دیگر فروشندگان حلیم، شله و آش در ماه رمضان است، وی نیز می گوید: طبخ و توزیع شله که به غذای ویژه ایام رمضان و محرم و صفر معروف شده با صبر و حوصله زیاد پخته می شود.

عرضه شله در بستنی فروشی

وی با تاکید بر اینکه نوع و کیفیت شله های قدیمی هم به مراتب بهتر از امروز بود، تصریح کرد: این روزها مشهد با عرضه شله در مکان های مختلف مواجه است، طوری که مقابل هر اغذیه فروشی و بستنی فروشی یک دیگ شله دیده می شود و برخی به بهانه افزودن قیمه بیشتر قیمت آن را به دلخواه افزایش می دهند.

وی تاکید می کند: کیفیت شله را امروز تجربه آشپز تعیین می کند چرا که بیشتر شله هایی که در حال حاضر توسط آشپزان پخته می شود به دلیل نداشتن تجربه از کیفیت لازم برخورد نیست.

یکی از آشپزان نیز می گوید: شله پدیده ای است از خانواده آش ها و به دلیل آنکه فرایند تهیه آن بسیار پر زحمت و پر خرج است، معمولا در خانه ها پخته نمی شود و همیشه در حجم زیاد و در مناسبت های خاص(مخصوصا محرم) و توسط آشپز مخصوص خود تهیه می شود و برای مشهدی ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.

فروش شله یکی از شغل های پردرآمد

اصغر هاشمی می افزاید: این آش محلی به ویژه در ماه رمضان بسیار پر طرفدار بوده و زینت بخش سفره های افطاری است زیرا این غذا به دلیل مواد پروتئینی به فرد روزه دار انرژی فراوانی می دهد.

وی ادامه داد: در سال های خیلی دور شله تنها در ماه محرم طبخ می شد اما در سال های اخیر تقریبا این غذا در هر مناسبتی طبخ می شود.

وی با اشاره به درآمد شله در ماه رمضان بیان می کند: سال گذشته از فروش این غذا پر طرفدار بیش از 100 میلیون تومان بدست آوردم.

وی تاکید می کند: طبخ شله به دلیل هواخواهان زیادی که در مشهد و یا حتی شهرهای دیگر پیدا کرده این روزها به یکی از شغل ها پردرآمد تبدیل شده به گونه ای که برخی از افراد در ماه های خاصی از سال مانند رمضان و محرم با تغییر کاربری مغازه خود اقدام به فروش شله می کنند.

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گزارش: مرضیه صاحبی