نرخ مصوب شله و حلیم برای ماه رمضان در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدی اظهار کرد: نرخ هر کیلوگرم شله برای واحدهای درجه یک ۳۲۰ هزار تومان، درجه دو ۲۸۰ هزار تومان و درجه سه ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده است. برای حلیم نیز قیمت هر کیلوگرم درجه یک ۳۰۰ هزار تومان، درجه دو ۲۷۰ هزار تومان و درجه سه ۲۰۰ هزار تومان مصوب شد.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران مشهد ساعت فعالیت واحدهای بیرون‌بر را از ساعت ۱۵ اعلام و اظهار کرد: هنوز برای فعالیت واحدهای اطراف حرم تصمیم قطعی گرفته نشده است.

وی با اشاره به کاهش شدید سودآوری صنف تصریح کرد: با توجه به افزایش نجومی هزینه‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و فروش واحدها به شدت افت کرده است. به عنوان مثال، چلوکبابی که قبلاً با قیمت ۱۰۰ هزار تومان سود خوبی داشت، امروز با قیمت ۷۰۰ هزار تومان شاید فقط ۵۰ هزار تومان سود داشته باشد.

محمدی از تعطیلی گسترده واحدهای صنفی خبر داد و گفت: ماه گذشته حدود ۶۰ واحد رستوران و غذاخوری در مشهد جمع‌آوری و تعطیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران مشهد با انتقاد از محدودیت‌های ساعت فعالیت در ماه رمضان، خواسته صنف خود را این‌گونه مطرح کرد: با توجه به خسارت‌های سنگین ناشی از قطعی برق سال گذشته و نوسانات ارزی، انتظار داشتیم در ماه رمضان فرصت جبران داشته باشیم. متاسفانه با وجود مکاتبات متعدد با نهادهای مربوطه، هیچ تغییری در محدودیت ساعت فعالیت ایجاد نشد.