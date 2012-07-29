کلاس آموزش قرآن ویژه بانوان سنندجی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مذهبی حضرت فاطمه زهرا (س) کلاس آموزش قرآن کریم ویژه بانوان را به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می کند.

تعداد 100 نفر از بانوان عضو هیئت مذهبی شهرستان سنندج در این کلاس قرآنی که در محل حسینیه انصارالرسول (ص) شهرستان سنندج برگزار می شود، حضور دارند.

رئیس شورای هیئت مذهبی استان کردستان هدف از برگزاری این کلاس قرآنی را ترویج فرهنگ قرآنی بین بانوان و انس گرفتن با این کلام الهی در ماه مبارک دانست و عنوان کرد: حضور گسترده بانوان در فعالیت های ایام ماه مبارک رمضان چشمگیر و قابل تحسین است.

برگزاری کلاس جزء خوانی قرآن کریم در سنندج

کلاس جزء خوانی قرآن کریم در مسجد جامع شهرستان سنندج و با آغاز ماه مبارک رمضان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

در این مراسم هر روز تعدادی از قاریان قرآن کریم استان یک جزء از قرآن کریم را برای مردم قرائت می کنند و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز این برنامه ادامه دارد.

برگزاری این مراسم معنوی به همت دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شده است و به صورت زنده نیز از شبکه استانی نیز پخش می شود.

ثبت نام 41 دانش آموز بیجاری در مدارس معارف اسلامی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار گفت: تاکنون 41 دانش آموز شهرستان بیجار در مدارس علوم و معارف اسلامی این شهرستان ثبت نام کردند.

حجت الاسلام مختاری نیا با بیان اینکه شرایط ثبت نام در این دبیرستان معدل 18 و در مناطق محروم 17 است، اظهار داشت: رشته علوم و معارف اسلامی بستری برای تعالی نظام فکری ولایتی و یکی از راه های کارآمد نجات و حفظ فرهنگ اسلامی است و دانش آموزان این مدارس صف مقدم نیروهای صالح هستند.

وی با اشاره به اینکه وجود مدارس صدرا برای کادرسازی دینی و تربیت نیروهای کارآمد انقلابی ضروری است، اعلام کرد: تحقق و ترویج حضور در مدارس دینی و اسلامی سرمایه‌ گذاری برای آینده فکری فرهنگی جامعه اسلامی است.

برگزاری دومین جلسه کارگروه حجاب و عفاف در سنندج

دومین جلسه کارگروه حجاب و عفاف شهرستان سنندج وابسته به جمعیت بانوان فرهیخته استان در اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در این جلسه با اشاره به جایگاه حجاب و عفاف بر ترویج و گسترش فرهنگ حجاب در استان اظهار داشت: حجاب حکمی از قرآنی است و تاکنون راهکار جدی برای آن ارائه نشده است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری با اشاره به اینکه باید به دنبال راهکاری جدی برای تحقق این امر بود، عنوان کرد: بانوان فرهیخته استان می توانند با ارائه نظرات و پیشنهادات خود در این راستا موثر واقع شوند و حجاب و عفاف اسلامی را در جامعه نهادینه کنند.