به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی شامگاه یکشنبه با حضور در جمع اعضای مؤسسه فرهنگی قرآنی شیخ عبدالقادر گیلانی سنندج از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند سیده فاطمه حسینی قادری، مدیر این مؤسسه و مدرس قرآن کریم تجلیل کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به فعالیت‌های قرآنی در جامعه اظهار کرد: بانوان فعال در عرصه فرهنگ و قرآن، سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند که می‌توانند با ایفای نقش خود در خانواده و اجتماع، تأثیر عمیقی بر گسترش فرهنگ دینی و ارتقای سطح معرفت نسل جوان داشته باشند.

وی افزود: تقویت جایگاه بانوان قرآنی نه تنها به پویایی نهاد خانواده کمک می‌کند، بلکه موجب نهادینه شدن اخلاق، معنویت و انس با قرآن در جامعه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین نقش مؤسسات مردمی و فعالان فرهنگی را در تحقق این اهداف مهم ارزیابی کرد و گفت: حمایت از چنین فعالیت‌هایی وظیفه دستگاه‌های فرهنگی است.

در ادامه این دیدار، اعضای مؤسسه فرهنگی قرآنی شیخ عبدالقادر گیلانی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ارائه کردند.

این مؤسسه طی سال‌های اخیر توانسته با برگزاری دوره‌های آموزش قرآن، محافل انس با کلام وحی و برنامه‌های دینی متنوع، گام‌های مؤثری در ترویج فرهنگ قرآنی در سنندج بردارد.

گفتنی است، سیده فاطمه حسینی قادری از جمله بانوان فعال و تأثیرگذار در عرصه قرآنی و فرهنگی استان کردستان به شمار می‌رود که علاوه بر مدیریت مؤسسه، در تربیت حافظان و قاریان قرآن نیز نقش برجسته‌ای داشته است.