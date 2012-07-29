برج میلاد تهران به مبدا تورهای تهران گردی تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه برج میلاد تهران به عنوان بلندترین سازه کشور، نماد مدرن پایتخت به حساب می آید، درصدد هستیم تا این نماد را با تهران قدیم پیوند بزنیم .

وی افزود: به همین منظور با همکاری آژانس های گردشگری برج میلاد تهران به عنوان مبدا گردشگران و تهران گردان باشد تا در یک مسیر تعریف شده گردشگران بتوانند از جاذبه های تاریخی و مدرن پایتخت بازدید داشته باشند.

به گفته هوشیار نخستین اقدام ما برای پیوستن برج میلاد به مسیرهای گردشگری شهر تهران همزمان با ماه رمضان است و به همین دلیل تورهای مذهبی را به این منظور برگزار می کنیم.

مدیرعامل برج میلاد تهران با اشاره به برنامه های مختلف ماه رمضان بلندترین سازه کشور توضیح داد: علاقه مندان و بازدیدکنندگان می توانند در ماه مبارک رمضان نسبت به ثبت نام این تورهای مذهبی اقدام کنند که در این صورت علاوه بر برنامه های ماه رمضان برج میلاد تهران ،می توانند در امامزاده های سید اسماعیل، سید نصرالدین، سید یحیی و امامزاده زید بازدید کنند.

این مقام مسوول ادامه داد: تورهای نیم روزه ویژه ماه رمضان به همراه ماشین، ورودی و بیمه افراد18 هزار تومان است که علاقه مندان می توانند این بلیت ها را از گیشه فروش بلیت برج میلاد تهران و یا آژانس گردش آفرینان پارس تهیه کنند.

هوشیار پارسیان از برنامه تورهای تهران گردی "از برج تا برج" خبر داد و گفت: یکی دیگر از برنامه های ما برای تورهای تهران گردی بازدید از برج های مهم شهر تهران از گذشته تا معاصر است که بر این اساس گردشگران می توانند در مسیر تور تهران گردی خود از برج های طغرل، آزادی و برج میلاد تهران بازدید کنند.

وی تصریح کرد: این تورها در قالب تورهای یک روزه و نیم روزه پیش بینی شده است. همچنین قرار است به منظور رونق دهی به گردشگری شهر تهران، تفاهم نامه هایی را با مدیران کاخ ها به امضا برسانیم که در این گشت ها علاوه بر بازدید بافت قدیم و برج میلاد تهران، کاخ های پایتخت را نیز به گردشگران معرفی کنیم تا مردم نسبت به تاریخ گذشته و حال شهری که در آن زندگی می کنند آگاهی داشته باشند.

به گفته هوشیار پارسیان، با امضای تفاهم نامه با کاخ های پایتخت، بلیت های تهران گردی با مقصد برج میلاد تهران در تمامی این کاخ موزه ها به فروش می رسد.