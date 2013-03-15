به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصمیم شهرداری تهران مبنی بر تجمیع فعالیت‌های تهران‌گردی و گردشگری نوروز سال ۱۳۹۲ در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، برای خدمات‌رسانی هر چه بهتر به مسافرانی که نوروز ۹۲ به تهران سفر می‌کنند و همچنین شهروندانی که در طول تعطیلات امسال در این شهر باقی می‌مانند، ستاد جامعی را با عنوان ستاد گردشگری نوروزی در این سازمان به نام ستاد گردشگری نوروزی تشکیل شده‌است که وظیفه هماهنگی، یکسان‌سازی، برنامه‌ریزی و بهبود برنامه‌های گردشگری نوروز ۹۲ را بر عهده دارد.

از جمله برنامه‌های ستاد گردشگری نوروزی در کنار اطلاع‌رسانی، توزیع تهران کارت برای استفاده از تخفیف‌های ویژه اماکن تفریحی و اقامتی و استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل شهری در طول تعطیلات نوروز، برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، تفریحی و همچنین برنامه‌ریزی برای تورهای گردشی تهران‌گردی در طول تعطیلات نوروز است. ستاد گردشگری نوروزی برای رفاه حال مسافران و تهران‌گردان نوروز ۹۲ با تعدادی از آژانس‌های معتبر مسافرتی تهران توافق کرده‌است تا در طول تعطیلات نوروز خدمات متنوع گردشگری را برای علاقمندان به تهران‌گردی با قیمت‌های بسیار مناسب تهیه کنند.

این برنامه‌ها شامل ۱۶ رینگ گردشگری نیم‌روزه می‌شود که در طول تعطیلات برای بازدید از نقاط دیدنی تهران برنامه ریزی شده‌اند. این رینگ‌های نیم روزه که شامل بازدید از اماکن فرهنگی، مذهبی و تفریحی شهر تهران می‌شود در ۱۰ منطقه شهری شهر تهران پراکنده شده‌اند. شهروندان و مسافران نوروزی شهر تهران می‌توانند با استفاده از این تورهای برنامه‌ریزی شده که با استفاده از امکانات آژانس‌های گردشگری با سابقه و با تجربه در عرصه گردشگری برگزار می‌شود از نقاط مختلف دیدنی شهر تهران بازدید کنند. فهرست این رینگ‌های گردشگری به شرح زیر است:

مسیر ۱- منطقه ۵ =>باغ وحش – موزه پول

مسیر ۲- منطقه ۴ => امام زاده پنج تن – باغ پرندگان

مسیر ۳- منطقه ۵ => بند عیش (پاراگلایدر)- شهدای گمنام

مسیر ۴- منطقه ۱۰ => هفت چنار – موزه هفت چنار – امامزاده معصوم

مسیر ۵- منطقه ۱۲ و ۱۵ => خانه شهید چمران – امامزاده اسماعیل – کاروانسرای خانات

مسیر ۶- منطقه ۳ => موزه دفاع مقدس – پارک آب و آتش

مسیر ۷- منطقه ۳ => موزه رضا عباسی – حسینیه ارشاد – فرهنگ سرای پایداری؛ «غنی سازی مسیر با ایجاد خیابان هنر»

مسیر ۸- منطقه ۱ => رصد خانه زعفرانیه - موزه حیات وحش دار آباد

مسیر ۹-منطقه ۲ => امام زاده عینعلی زینعلی – برج آزادی

مسیر ۱۰ – منطقه ۱۲ => بهارستان – سپه سالار – مجلس – خانه شهید رجایی

مسیر ۱۱ – منطقه ۱ => موزه سینما – موزه زمان – قلمستان

مسیر ۱۲ – منطقه ۱ و ۷ => موزه قصر - موزه نجوم

مسیر ۱۳ – منطقه ۵ و ۲۲ => موزه گیاه شناسی – موزه خودرو - موزه هوایی

مسیر ۱۴ – منطقه ۱۱ و ۱۲ => خانه مقدم – موزه صلح – پارک شهر – زور خانه شعبان خان، «غنی سازی مسیر با ایجاد خیابان هنر»

مسیر ۱۵ – منطقه ۱۲ => امامزاده یحیی – حمام نواب – خانه کاظمی

مسیر ۱۶ – منطقه ۲ => تهران پانورامیک برج میلاد (امکان عکاسی و دید با دوربین)

اطلاعات مربوط به آژانس‌های طرف توافق و هزینه‌های این تورهای ارزان قیمت از طریق غرفه‌های اطلاع‌رسانی سطح شهر در اختیار گردشگران علاقمند به تهران‌گردی قرار می‌گیرد.