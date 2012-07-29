نگرانی فرانسه از افزایش قیمت غلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی خشکسالی در آمریکا و روسیه و افزایش قیمت غلات تا 50 درصد، روز گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با مطبوعات اعلام کرد: «کشاورزان بدلیل افزایش قیمت غلات با شرایط خاصی مواجه اند. افزایش محصولات کشاورزی افزایش محصولات حیوانی را نیز در پی خواهد داشت به همین دلیل من از استفان فول، وزیر کشاورزی می خواهم نشستی را با وزرای کشاورزی کشورهای گروه 20 برگزار کند تا تدابیر لازم برای پایین آوردن قیمت مواد اولیه و بخصوص غلات اتخاذ شود.»

وزیر کشاورزی فرانسه که هم اینک مسئولیت سامانه بازار های کشاورزی و مجمع واکنش سریع را به عهده دارد با اشاره به خشکسالی روسیه و امریکا اعلام کرد: «در صورت بحرانی تر شدن وضعیت یک مجمع واکنش سریع برگزار خواهد کرد.»

مجمع واکنش سریع از وزرای کشاورزی و کشور های تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده تشکیل شده و هدف آن جلوگیری از بحران در بازارهای کشاورزی و رفع این بحران است.

